عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید میان شهرک ها و صلح یکی را انتخاب کند.
- "نبیل ابوردینه" سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی تاکنون موضع آشکاری در قبال شهرک سازی اتخاذ نکرده است.
- "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که این کشور از دادگاه بین المللی ویژه ترور "رفیق حریری" و دولت لبنان حمایت می کند.
- "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام طرفین رایزنی کرد.
- فهرست العراقیه اعلام کرد که تاکنون هیچ ائتلاف بزرگی در عراق تشکیل نشده است.
- تعداد کشته های طوفان فناپی در چین به 70 نفر رسید.
- اتا بار دیگر خواستار آتش بس با اسپانیا شد.
- منع آمد و شد در کشمیر زندگی اهالی این منطقه را فلج کرده است.
- "سمیر جعجع" فرمانده سابق نیروهای فالانژیست لبنان حمایت مسیحیان از این کشور را خواستار شد.
- روسیه مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه علیه ایران اعلام کرد.
- آمارها نشان می دهد که گرایش به اسلام پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر بیشتر شده و هر ساله 20 هزار نفر در آمریکا به دین اسلام مشرف می شوند.
- سازمان بین المللی حقوق بشر از بحرین به خاطر فشار بر مخالفان انتقاد کرد.
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