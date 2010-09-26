عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید میان شهرک ها و صلح یکی را انتخاب کند.

- "نبیل ابوردینه" سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی تاکنون موضع آشکاری در قبال شهرک سازی اتخاذ نکرده است.

- "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که این کشور از دادگاه بین المللی ویژه ترور "رفیق حریری" و دولت لبنان حمایت می کند.

- "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و درباره مسائل مورد اهتمام طرفین رایزنی کرد.

- فهرست العراقیه اعلام کرد که تاکنون هیچ ائتلاف بزرگی در عراق تشکیل نشده است.

- تعداد کشته های طوفان فناپی در چین به 70 نفر رسید.

- اتا بار دیگر خواستار آتش بس با اسپانیا شد.

- منع آمد و شد در کشمیر زندگی اهالی این منطقه را فلج کرده است.

- "سمیر جعجع" فرمانده سابق نیروهای فالانژیست لبنان حمایت مسیحیان از این کشور را خواستار شد.

- روسیه مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه علیه ایران اعلام کرد.

- آمارها نشان می دهد که گرایش به اسلام پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر بیشتر شده و هر ساله 20 هزار نفر در آمریکا به دین اسلام مشرف می شوند.

- سازمان بین المللی حقوق بشر از بحرین به خاطر فشار بر مخالفان انتقاد کرد.