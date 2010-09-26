خط انتقال آب کاکارضا به خرم آباد تا سال 98 به پایان می رسد

علی امید سیفی عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب کاکارضا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به وضعیت ساخت سد و خط انتقال آبی کاکا رضا در شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: این سد شامل بند انحرافی، تونل انتقال آب به طول سه کیلومتر و 111متر، سامانه انتقال آب، سد مخزنی سراب تلخ و سد مخزنی مخملکوه است.

وی با اشاره به اهداف ساخت سد کاکا رضا در خرم آباد، خاطرنشان کرد: تامین بیش از 56 میلیون متر مکعب آب شرب خرم آباد، اختصاص پنج میلیون متر مکعب به بخش صنعت این شهرستان، فراهم شدن امکانات تفریحی و سیاحتی، ایجاد 10 کارگاه پرورش ماهی و.... از جمله اهداف اجرای این طرح در خرم آباد است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه با ساخت این سد بیش از هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خرم آباد تحت پوشش قرار می گیرد، عنوان کرد: همچنین با ایجاد این سد بیش از چهار هزار شغل نیز در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

سیفی بیان داشت: تا پایان سال جاری قسمتی از این طرح شامل خط انتقال آب به طول 10 کیلومتر، تونل انتقال آب، بند تنظیمی و تاسیسات آن به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: پیشرفت فیزیکی قسمتهای یاد شده این طرح تاکنون بیش از 70 درصد بوده است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه کاکا رضا در خرم آباد، خاطرنشان کرد: کار ساخت این طرح از سال 83 شروع شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 98 نیز به اتمام برسد.