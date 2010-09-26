خشکسالی درختان جنوب فارس را در معرض خطر قرار داد

یعقوب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه خشکسالی تاثیرات منفی زیادی بر روی جنگلهای استان داشته است، افزود: آفاتی که بر روی درختان بلوط می نشینند تاثیر منفی زیادی بر روی درختان نداشته اما این آفات، میزبان بیماریها شده و باعث می شوند درختان خشکیده شوند.

وی گفت: به دلیل خشکسالیهای پی در پی، مقاومت جنگلهای بلوط این استان نسبت به امراض کاهش پیدا کرده است.

معاون حفاظت و امور زمین منابع طبیعی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به هجوم سوسکهای چوبخوار به درختان بلوط در تنگ ابوالحیات، دشت برم و دیگر جنگلهای اطرف شهرستان کازرون گفت: تحقیقات نشان داده که این سوسکهای چوبخوار باعث خشک شدن درختان بلوط نشده بلکه تاثیرات خشکسالی و ضعیف شدن درختان ناشی از این پدیده طبیعی باعث شده که درختان این مناطق از هر هزار اصله درخت یکی از آن خشک شود.

خشکسالی طی سالهای اخیر آسیبهای مختلفی را بر عرصه های منابع طبیعی، عرصه های زیست محیطی و ... فارس وارد کرده به گونه ای که این استان ازجمله استانهایی به شمار می رود که بیشترین آسیبها را از ناحیه خشکسالی دیده است.

خشکی بخش قابل توجهی از باغات انجیر استهبان و یا باغات گردوی بوانات از جمله تبعاتی بوده که در پی وقوع خشکسالی در استان فارس به وقوع پیوسته است.