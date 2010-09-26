برای حفظ افتخارات دفاع مقدس نیازمند وحدت و همدلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه در حاشیه بازسازی عملیات کربلای چهار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس دوران خلق و آفرینش ارزشها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ارزشهای دوران دفاع مقدس هویت ملت ایران را به اثبات رسانده است، خاطرنشان کرد: هشت سال دفاع مقدس ایثار، شجاعت، مردانگی و مقاومت را برای ما معنا کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس دوران حاکمیت فضلیتها بوده است، عنوان کرد: دفاع مقدس دوران پر افتخار و درخشانی برای ملت ایران محسوب می شود.

حجت الاسلام میرعمادی به بازسازی عملیات کربلای چهار در استان و آثار این برنامه اشاره کرد و بیان داشت: من با دیدن بازسازی این عملیات به واقع آن صفا و صمیمیت و الهی شدن رزمندگان را احساس کردم.

وی با تاکید بر اینکه رسالت امروز ما در مقابل فداکاری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس حفظ و ترویج ارزشها است، یادآور شد: این تنها کافی نیست که آن رشادتها و شجاعتها را قدردانی کنیم بلکه باید ارزشهای دفاع مقدس را بازسازی کرده و آنها را در جان مردم تزریق کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز در جبهه جنگ نرم قرار گرفته ایم، خاطرنشان کرد: ما باید رسالت خود را با فعالیت موثر در جبهه فرهنگ انجام دهیم و ما امروز در جبهه فرهنگی و جنگ نرم نیاز به رزمنده و فرمانده فرهنگی داریم.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان ایران دشمنان فرهنگی هستند، بیان داشت: بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب بر روی بصیرت و هوشیاری در جنگ نرم و جبهه فرهنگی همواره تاکید می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین بر ضرورت همدلی و وحدت میان آحاد ملت تاکید کرد و یادآور شد: برای حفظ افتخارات هشت سال دفاع مقدس لازم است که همچنان متحد و یکدل باشیم.

نگاهی اجمالی به عملیات کربلای چهار

به گزارش مهر، براساس راهبرد نظامی ارائه شده از سوی سپاه پاسداران به مسئولان کشور، برای نیل به پیروزی در جنگ باید در جبهه جنوب، جاده های شمالی و جنوبی بصره و نیز در جبهه شمالی، جاده های مواصلاتی کرکوک به بغداد قطع و یا تهدید شوند و در نتیجه، صدور نفت عراق به خارج کاملا قطع گردد و سپس حرکت اصلی به سمت بغداد آغاز شود.

بر همین اساس، محاصره و سپس تصرف شهر بصره به عنوان هدف عملیات اصلی سپاه پاسداران در سال 1365 مورد توجه قرار گرفت که برای تحقق آن به کارگیری حدود 500 گردان و آن هم از سه محور ضرورت یافت لیکن به دلیل مشکلاتی همچون ضعف امکانات نظامی تنها یک محور به عنوان تنها راه باقی مانده جنگ در جبهه جنوب انتخاب شد.

به عبارت دیگر، پس از حذف دو محور احاطه ای هور و فاو، منطقه شلمچه و ابوالخصیب به منظور انجام عملیاتی بزرگ و سرنوشت ساز برگزیده شد.

تصرف شهر بصره و تهدید جاده صفران - بصره هدف عمده عملیات کربلای چهار محسوب می شود.

چهار منطقه شلمچه، ابوالخصیب، مقابل ام الرصاص و جزیره مینو - به دلیل اینکه به لحاظ مانور، آتش، عقبه و پشتیبانی به هم وابسته اند برای انجام این عملیات بزرگ انتخاب شد و بر همین اساس، هر یک از چهار منطقه فوق به عنوان خط حد یک قرارگاه عملیاتی تعیین شد.

در پی این عملیات مهم هشت هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی و حدود 60 نفر اسیر شدند. همچنین در جریان این عملیات حدود 70 دستگاه زرهی، مکانیزه و خودرو و تعداد زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین منهدم شد.