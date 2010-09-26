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۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۱

چرخ صادرات گلستان به حرکت درآمد

چرخ صادرات گلستان به حرکت درآمد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: چرخ صادرات غیرنفتی استان به حرکت درآمده است و باید با تلاش مضاعف صادرات این بخش را به حد مطلوب برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت شامگاه شنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان افزود: یکی از راه های توسعه استان، فراهم کردن حضور مسئولان و تجار کشورهای مختلف است.

وی اظهار داشت: همچنین باید شناخت از بازارهای هدف توسعه یابد و تجار و بازرگانان، نیازهای بازارهای هدف را شناسایی کنند.
 
وی از سفر استاندار استان مینگستائو قزاقستان به گلستان خبر داد و گفت: این سفر در قالب هیئتی دو هفته دیگر به استان انجام می شود.
 
قناعت بیان کرد: استاندار مینگستائو ارتباط نزدیکی با رئیس جمهوری قزاقستان دارند و ارتباط این استان با گلستان بسیار قابل اهمیت است و در سطح ملی نیز موثر است.
 
رئیس سازمان بازگانی گلستانی نیز میزان صادرات استان در پنج ماه اول سال جاری را 59 میلیون تن اعلام کرد.
 
نادعلی کهنسال افزود: این میزان کالا به ارزش 45 میلیون دلار به کشورهایی نظیر عراق، ترکمنستان، پاکستان، قزاقستان و ... صورت گرفته است.
کد مطلب 1158579

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