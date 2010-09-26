حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اظهار نظرهای اخیر مسئولان نظام درباره آمادگی مردم برای هدفمندی یارانه ها ، مردم اکنون خودشان را برای چه فضایی آماده کنند گفت: مهمترین مسئله در هدفمندی یارانه ها این است که فضای وفاق ملی ایجاد شود و کمک کنیم که این پروژه بزرگ با تفاهم و وفاق ملی مسیر خودش را طی کند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه هیچ کس مدعی نیست که قانون هدفمندی یارانه ها بی اشکال و بی نقص است، افزود: اما ضرورت اجرای آن را همه کارشناسان و مسئولان قبول دارند و باید این موضوع را تقویت کرد و از پرداختن به اقدامات حاشیه ای پرهیز کرد.

فدایی معتقد است حفظ فضای تفاهم و توافق ملی به فرآیند اجرایی هدفمندی یارانه ها کمک می کند و اگر نقص و اشکالی نیز در این مسیر وجود داشته باشد با سرعت شناسایی و اصلاح می شود.

نماینده تهران ادامه داد: اما اگر فضا را بشکنیم و توافق و تفاهم ملی وجود نداشته باشد ، نقاط قوت نیز با مشکل روبرو می شوند.

وی توصیه کرد: نخبگان، سیاسیون، مسئولان و رسانه ها فضا را برای ساماندهی و اجرای این قانون آماده کنند و از ایجاد فضاسازی منفی بپرهیزند.

فدایی افزود: گاهی مشکلاتی در صحنه زندگی وجود دارد که با ساماندهی فضا، تحمل پذیری آن مشکل نیز افزایش پیدا می کند اما در برخی مواقع نقاط مثبت نیز در فضای نادرست تبدیل به ضعف می شود و احساس نگرانی در جامعه بوجود می آید.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: باید آمادگی ذهنی و روانی مردم را به سمت فضای مثبت نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سوق دهیم.

وی تاکید کرد: باید به مردم اطمینان بدهیم که این دولت عزمش را جزم کرده است تا به مردم کمک کند و برای اصلاح نظام اقتصادی و خدمت به مردم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا می کند.

فدایی در پاسخ به این سئوال که آیا طبق اظهارات رئیس جمهور از روز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت مردم بهبود پیدا می کند و هیچ فقیری در کشور وجود نخواهد داشت، گفت: این دولت برای بهبود معیشت مردم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا می کند و این قانون نیز یک فرآیند است و نه یک فعالیت دفعی و باید دست به دست هم دهیم تا این فرآیند ظهور و بروز پیدا کند.

وی تاکید کرد: نخبگان و خواص نیز اگر در این زمینه دغدغه ای دارند باید دغدغه هایشان را در جهت اطمینان بخشی به مردم و نه برای ایجاد نگرانی در مردم ساماندهی کنند.

نماینده تهران در مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که دبیر شورای نگهبان اظهار داشته بود مردم برای یک دوره ریاضت آماده باشند و حال مردم با توجه به این موارد برای بهبود وضعیت آماده باشند یا ریاضت ؟ گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قطعا در بهبود وضعیت زندگی مردم موثر است و دولت نیز در این زمینه تلاش می کند اما ممکن است به لحاظ اجرایی به دلیل اینکه کار بسیار وسیع است نقص هایی بوجود آید ، مردم باید اطمینان پیدا کنند که دولت به دنبال بهبود وضعیت مردم است.

فدایی افزود: اگر نقصی در میانه اجرای این قانون وجود داشت مردم و رسانه ها باید این نقص ها را برطرف کنند و نه اینکه فضای نگرانی، دلهره، نا امیدی، یاس و سیاه نمایی بوجود آورند چرا که این فضا آفت بسیار بزرگی برای اجرای طرح ها و پروژه ها در کشور است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درپاسخ به این اینکه آیا از روز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، وضعیت مردم بهبود خواهد یافت، پاسخ داد: در این مورد نمی توان یک دست جواب داد، چون حوزه شمول این قانون در سطوح مختلف اجتماعی است و ممکن است در مسیر اجرای این قانون در زندگی و معیشت برخی تغییری بوجود نیاید. بعضی از مردم زندگیشان بهتر شود و برخی نیز آسیب های جزئی ببینند ولی آینده این برنامه برای کشور مثبت است.