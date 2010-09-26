مراسم گرامیداشت سی امین سال دفاع مقدس در مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس برگزار شد علی لاریجانی رئیس مجلس با گرامیداشت سی امین سال دفاع مقدس گفت: تلاش مجلس بر پایه بزرگداشتی متناسب با سی امین سال دفاع مقدس بوده است و به همین منظور از تعدادی از فرماندهان دفاع مقدس و کسانی که در طول جنگ کارهای بزرگی انجام داده اند دعوت کردیم تا در محضر آنها باشیم.

در ادامه امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و تکریم مقام شامخ شهدا و جانبازان و سلام و درود به مقام معظم رهبری، دفاع مقدس را درس بزرگی برای اتحاد، تبعیت از رهبری، به میدان آوردن هر چه داریم خواند.

موسوی اظهار داشت: دفاع مقدس درسی است که امام راحل سرمشق آن را نوشت و مقام معظم رهبری به بهترین نحو آن را ادامه داد.

وی افزود: دفاع مقدس برای دشمنان ما و در راس آنها آمریکا و اسرائیل درسی است که به آنها فهماند اگر یک بار دیگر با محاسبات غلط بخواهند جنگ را بیازمایند پاسخی غیر منتظره تر از 31 شهریور 59 دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: نیروهای ما امروز ده ها بار مصمم تر و آب دیده تراز گذشته اند و این ملت درس آموخته دفاع مقدس است.

جانشین فرمانده کل ارتش با شعار خامنه ای خمینی دیگر است سخنرانی خود را پایان داد.

در این مراسم بسیاری از نمایندگان با پوشیدن لباس های دوران دفاع مقدس به صحن علنی مجلس آمدند و تقریبا تمامی نمایندگان با سربند قرمز با نوشته های "یا حسین"، و دیگر عبارات مقدس و چفیه به گردن دارند.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نیز چفیه ای بر گردن دارد.

این مراسم با پخش نماهنگی از دفاع مقدس ادامه یافت و قرار است در ادامه تعداد دیگری از فرماندهان دوران دفاع مقدس سخنرانی کنند.