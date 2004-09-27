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۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۹:۳۷

مديركل جديد فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي منصوب شد

سيدحسين صهري به سمت مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي مجلس وراي اسلامي حسين صهري پيش از اين مديركل صداوسيماي جمهوري اسلامي در استان گيلان بوده و سرپرستي خبرگزاري جمهوري اسلامي در الجزاير و مديركل مركز فرهنگي ايرانيان خارج از كشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را بر عهده داشته است.

بر پايه‌ اين گزارش نيكنام رييس سازمان اداري مجلس شوراي اسلامي عصر امروز دوشنبه در مراسم معارفه مديركل جديد فرهنگي و روابط عمومي از زحمات خالصانه عبدالرحيم كركه ‌آبادي مديركل سابق فرهنگي و روابط عمومي قدرداني و اظهار اميدواري كرد كه حضور صهري منشاء تحولات قابل ملاحظه‌اي در عرصه‌ تعامل گسترده مجلس شوراي اسلامي با افكار عمومي و انعكاس مطالبات واقعي و اصلي مردم به نمايندگان خود باشد.
کد مطلب 115859

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