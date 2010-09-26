بومی گرایی تربیت نیروی تخصصی پزشکی/ تقویت حراست برای امنیت پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه بازدید از نحوه اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای استان خوزستان افزود: برای ماندگاری نیروهای تخصصی برنامه ریزی هایی صورت گرفته است به طوریکه سال گذشته 1200 پزشک متخصص در حوزه تخصصی اشتغال یافتند و امسال نیز 1200 تا 1300 نیروی متخصص در مناطق محروم توزیع می شوند.

وی افزود: در بومی گرایی نیروهای تخصصی، استان خوزستان یکی از استانهای اولویت دار است و با توجه به وجود رشته های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز سعی داریم امکان تربیت بیشتر نیروی انسانی را در این دانشگاه فراهم کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرها یادآور شد: این طرح از نیمه دوم سال جاری در سه استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان اجرا می شود که هدف از بازدید، بررسی آمادگی مراکز درمانی و بهداشتی این استان بود.

وحید دستجردی با اشاره به تخصیص اعتبار برای پرداخت پزشکانی که در مناطق محروم مشغول به خدمت هستند، گفت: از سال گذشته در بودجه بندی اعتباری برای این گروه از پزشکان در نظر گرفته شده است که امیدواریم این اعتبار در بودجه سال نود اجرایی شود. این اعتبار حدود 100 میلیارد تومان است که در صورت تصویب و تخصیص بخش عمده ای از مشکلات گروه های تخصصی در مناطق محروم حل می شود.

وی درباره اجرای ویزیت پایه گفت: مراکز مجری نظام ارجاع از ماه جاری آمادگی دارند که ویزیت پایه مردم را انجام دهند البته ما ادعا نداریم که این کار در ابتدا به صورت صد در صد اجرا شود اما به صورت تدریجی و با پایش و نظارت سعی داریم به اهداف خود دست یابیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که برای امنیت کادر درمانی چه تدابیری اندیشیده شده است، با ابراز تاسف از سوء قصدهای صورت گرفته به دو پزشک در تهران گفت: ما از این اتفاق بسیار متاثر شده ایم و در انتظار ریشه یابی و علت یابی این موضوع هستیم تا ببینیم این مسائل ریشه شخصی دارد یا خیر.

وحید دستجردی اضافه کرد: به نظر می رسد بیمارستانها، نگهبانی ها و حراست ها باید تقویت شوند چرا که پزشکان در ساعات و مکان های متعددی به ارائه خدمات می پردازند و امکان مراقبت از آنها از دست ما ساخته نیست و در این زمینه باید دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی وارد شده و بتوانند موضوع را علت یابی کنند.

وی با اشاره به نامه به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی گفت: از وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی خواسته ایم به این مسائل رسیدگی کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به موضوعی که برای دو پرستار یاسوجی اتفاق افتاده بود، گفت: این مسائل نشان می دهد که باید اخلاق را در جامعه رواج دهیم و کادر پزشکی و مردم اخلاق را رعایت کنند به ویژه درباره پرستاران که قشر مظلوم هستند.

وحیددستجردی درباره اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مشکلات این دانشگاه گفت: بیمارستان های این دانشگاه به عنوان بیمارستان های مرجع مطرح هستند و ما در نظر داریم نیازهای این دانشگاه را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهیم که امیدواریم به زودی برنامه ریزی برای بیمارستان سوختگی نیز در این شهر عملیاتی شود.

وی از همکاری با وزارت صنایع برای ایجاد بیمارستان اختصاصی جهت رفع آلاینده ها خبر داد و گفت: وزارت صنایع و وزارت نفت دو وزارتخانه اصلی دخیل در مراکز صنعتی اهواز هستند که با توجه به بیماریهای ناشی از این مراکز صنعتی در نظر داریم که همکاری هایی برای پیشگیری و درمان این بیماریها صورت دهیم.

وزیر بهداشت با اشاره به ردیف بودجه بیماران صعب العلاج خاطر نشان کرد: ردیف این بودجه برای کل کشور 53 میلیارد تومان است که تاکنون 20 درصد آن تخصیص یافته و هر دانشگاهی بر اساس ضوابط مبالغ خود را دریافت می کند.