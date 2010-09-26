لاریجانی : اوباما یک شرور بین المللی است / همه باید در مسیر وحدت گام برداریم

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به شیراز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در سفر یک روزه خود به استان فارس با حضور در مراسم گرامیداشت 1200 شهید شهرستان مرودشت طی سخنانی با اشاره به جنگ 8 ساله ایران و تلاشهای صورت گرفته برای دفاع از خاک ایران گفت: از مدرسه دفاع مقدس درسهای زیادی می توان گرفت. وقتی نیروهای حزب اللهی و پیروان ولایت قدرت را در دست داشته باشند و یکصدا برای خدا کار کنند می توانند کارهای بزرگ را سامان دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در طول دفاع مقدس توده مردم پیرو تفکر مرجعیت بودند و با راهنمایی امام راحل یکصدا در جبهه حضور داشتند و بسیجیان فرزندان راستین انقلاب بودند.

وی یادآور شد: در آن زمان عده ای در گوشه و کنار با حرفهایی که می زدند دل ملت را خالی می کردند و به جای آنکه برای سرزمین خود دغدغه داشته باشند تمسخر می کردند و حرفهایی می زدند که اراده ها را سست کنند اما ملت ما اراده خود را شناخته و تفکر اصیل اسلامی را از طریق روحانیت دریافت کرده بود.

لاریجانی با اشاره به حمایتهای آمریکا و برخی کشورهای منطقه از صدام در طول جنگ ایران و عراق گفت: سازمان ملل در آن زمان 8 قطعنامه صادر کرد که یکی از آن هشت قطعنامه به سلاحهای شیمیایی بکار گرفته شده از سوی صدام اشاره نداشت.

وی تاکید کرد: در آن زمان جنگ از طرفی شوروی و از طرفی دیگر آمریکا به صدام سلاح می دادند و فرانسویها به آنها هواپیما اجاره می دادند. سلاح هایی شیمیایی را نیز یک کشور اروپایی در اختیار آنها قرار می داد. همه این کشورها با کشورهای منطقه جمع شدند تا مسئله انقلاب را یکسره کنند تا جنگ به پیروزی چشمگیری نرسد. هرچه مسئله جنگ در طول 8 سال عمیق تر شد کینه ملت ایران به آمریکا ریشه دارتر می شد. بعد از جنگ هم آمریکاییها با روشهای دیگری ستم به ملت ایران را ادامه دادند. امروز هم آنها به دنبال سنگ اندازی جلوی پای ملت ایران هستند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: من نمی دانم اوباما با چه رویی این حرف را می زند که دنبال کمک به ملت ایران است؟ آقای اوباما بداند یک شرور بین المللی است و هیچ وقت با ملت ایران نبوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکاییها هیچ وقت دنبال خواسته کوچکی از ملت ایران نبودند و چه قبل جنگ و چه زمان جنگ و چه امروز جلوی ملت ایستاده اند. می گویند به ملت ایران پیام داده ایم، ما پیام نمی خواهیم. فقط یک جو غیرت می خواهیم که به حرفهایی که ملت ایران می زنند اعتنا داشته باشند.

لاریجانی گفت: آمریکاییها رفتاری از خود نشان دادند که باید به آنها مدال شرارت بین المللی داد. آنها در قطعنامه اخیر نیز دنبال فریبکاری بودند. خودشان دو کشور را واسطه کردند اما مسیر را تغییر دادند. این نشان می دهد با پدیده آمریکا باید دقیق و حساب شده و هوشمندانه برخورد کرد.

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد در خصوص رابطه با آمریکا یادآور شد: امروز پس از گذشت یک سال و اندی از سخنان مقام معظم رهبری در این باره مکشوف شده است که آنها ستم مضاعفی را سامان داده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: عواملی که در مدرسه دفاع مقدس عامل پیروزی شد امروز همان عوامل عامل پیروزی است. اگر ملت عوامل پیروزی دفاع مقدس را بدرستی بشناسد و پیروی کند تردید نکنید آمریکایی ها نمی توانند با این سر و صدا و حرف هایی که درباره تحریم می زنند مانع اراده ملت شوند. آنها شکست خواهند خورد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: یکی از آن اصول حرکتی که باید بر اساس آن گام برداشت توجه به مسئله وحدت در داخل کشور است.

وی تصریح کرد: مسائلی که باعث اختلاف در کشور می شود نباید مطرح شود همه باید تابع رهبری باشند. عامل ولایت فقیه، عاملی است که از حقوق ملت صیانت می کند.

رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: امروز، روزی است که همه باید تابع ولایت فقیه باشند و تفکر روحانیت را دنبال کنند. همچنین پاسدار خون شهدا باشند و روحیه مجاهدت ها را در خود روشن نگهدارند.