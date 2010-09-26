محمد حمزه زاده قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری درباره جشنواره فرهنگی ادبی "عصر سوره" که به مناسبت بزرگداشت سیامین سال دفاع مقدس از 31 شهریور تا 7 مهرماه در ساختمان مرکزی حوزه هنری برپاست، به خبرنگار مهر گفت: در چند روزی که از برپایی جشنواره گذشته است، استقبال مخاطبان بسیار خوب و حتی فراتر از پیشبینیهای ما بوده است.
وی ادامه داد: استقبال از برنامههای این جشنواره به گونهای است که ما را به برپایی جشنوارههای اینچنینی در مناسبتهای دیگری چون دهه فجر امیدوار کرده و حوزه هنری حتماً در برنامهریزیهای خود این موضوع را مدنظر خواهد داشت.
مدیر انتشارات سوره مهر با اشاره به اینکه جشنواره "عصر سوره" تلفیقی از برنامههای هنری چون نمایشگاههای هنرهای تجسمی، بخش هنرهای نمایشی، نمایش فیلمهای سینمایی، برپایی کنسرت موسیقی و برنامههای ادبی چون شبهای شعر، خاطره گویی و قصهخوانی است، گفت: این برنامهها از صبح تا شب در حوزه هنری برپا میشود که بیشترین استقبال از برنامههای عصرگاهی است.
حمزه زاده افزود: استقبال مخاطبان از تمامی برنامههاست و برای برنامههایی چون نمایشها، کنسرتها و شبهای خاطره که نیاز به سالن دارند در مواردی ناگزیر به اختصاص سالن اضافه بودیم همچنین به دلیل پُر شدن سالنها به پخش از مانیتورها در فضای باز روی آوردیم.
وی استقبال از بخشی را که به ارائه محصولات فرهنگی حوزه هنری اختصاص یافته است، خوب ارزیابی و عنوان کرد: این جشنواره از دیگر برنامههای سوره مهر است که سالهای قبل و در مناسبتهای دیگر برگزار شده و به نظرم مهمترین دلیل آن هم این است که این جشنواره بستهای از فعالیتهای فرهنگی را در کنار هم عرضه میکند.
این ناشر اضافه کرد: وقتی خانوادهها مراجعه میکنند، با برنامههای متنوعی رو به رو میشوند که از بین آنها قدرت انتخاب دارند. تجربه این جشنواره ما را به این نتیجه رسانده است که چقدر جای حرکتهای فرهنگی که تمامی شاخههای هنری و ادبی را پوشش دهد، خالی است و باید به آن توجه شود.
قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری درباره دیگر بخشهای پُرمخاطب "عصر سوره" توضیح داد: برنامههای شب شعر که هر شب با حضور 10 شاعر در باغ شعر حوزه در فضای باز برگزار میشود، نمایشگاه محصولات فرهنگی، ایستگاه و نمایشگاه عکس، گالری هنرهای تجسمی از دیگر بخشهایی است که بازدیدکنندگان خوبی دارد.
حمزه زاده در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان از بازخوردهای این جشنواره در تجربههای بعدی استفاده کرد، گفت: ما هر روز از حاضران نظرسنجی کرده و بازخورد جشنواره را بین مخاطبان بررسی میکنیم. یکی از موضوعاتی که مخاطبان درخواست کردهاند این است که برنامهها همزمان نباشد. موارد دیگر را هم مورد بررسی قرار میدهیم و در برنامههای بعدی این نقاط را تقویت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: گرچه برنامههای مربوط با دفاع مقدس تاکنون زیاد برپا شده است ولی جشنوارهای فرهنگی که شاخههای مختلف هنر و ادبیات را پوشش دهد، کم داشتهایم. مردم هم از این برنامهها استقبال میکنند و این نشان میدهد که نهادهای مرتبط باید در این حوزه بیشتر فعالیت کنند.
مدیر انتشارات سوره مهر درباره اینکه جشنوارهای به این شکل میتواند در چند مرکز در سطح شهر برگزار شود، گفت: تهران آنقدر بزرگ است که اگر این جشنواره در چند مرکز برگزار شود قطعاً بهتر است و ما هم در نظر داریم در تجربههای بعدی از ظرفیتهای فرهنگی چون سینماها، فرهنگسراها، سالنهای نمایش و دیگر مراکزی که ساختارشان با چنین برنامه هایی سازگاری دارد، استفاده کنیم.
حمزهزاده در جواب این سوال که چرا بهرهمندی از امتیازات این جشنواره از جمله رایگان بودن برنامهها و آزاد بودن برای عموم ، چندان شفاف نشده است، بیان کرد: استفاده از برنامهها رایگان و برای عموم آزاد است و فقط ما دعوتنامههایی برای نهادها، سازمانها و وزارتخانههایی که به نظر میرسید میتوانند آنها را در اختیار خانوادههای کارمندانشان قرار دهند، ارسال کردیم ولی این به این معنا نیست که اگر شخصی بدون دعوتنامه مراجعه کند امکان استفاده از برنامهها را ندارد بلکه درهای حوزه همه روزهای جشنواره به روی مردم باز است.
این مدیر فرهنگی با اشاره به اینکه بیش از 10 هزار دعوتنامه از سوی حوزه توزیع شده است، گفت: بیشترین اطلاعرسانی ما از طریق رسانههای عمومی بوده است و اتفاقاً حجم افرادی که با آگاهی از جانب رسانهها میآیند بیشتر از مخاطبانی است که دعوتنامه دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارسال دعوتنامه برای نهادهایی که اکثراً دولتی هم هستند، موجب نخواهد شد که فقط قشر خاصی از افراد و سلیقهها پوشش داده شوند و جامعیت مخاطبان از بین برود؟ توضیح داد: دعوت عام ما از طریق رسانهها بوده است ولی آنچه مرسوم است بدنه جمعیتی ما در ادارات یا کارخانهها مشغول به کار هستند و یکی از روشهای دسترسی به مخاطب مکاتبه با ادارات و نهادهایی است که بیشترین کارمند را در خود جای دادهاند و ما نیز از این شیوه پیروی کردهایم.
حمزهزاده همچنین درباره هزینه جشنوارههایی با این گستردگی و لزوم همکاری نهادهای دیگر، تشریح کرد: ما آثاری را در این جشنواره ارائه کردیم که پیش از این در چرخه اقتصادی خود قرار گرفته بودند و ما آنها را مجدد ارائه کردیم به طور نمونه اگر فیلمی نمایش داده میشود این فیلم قبلاً اکران شده و فروش خود را داشته است به همین دلیل این جشنواره هزینههایی ندارد که حوزه از عهده آن برنیاید.
مدیر انتشارات سوره مهر افزود: از سوی دیگر این جشنواره نوعی سرمایهگذاری برای یافتن مخاطب بیشتر برای ما محسوب میشود و همچنین با رو در رویی هنرمندان و مخاطبان انگیزه اهالی فرهنگ برای خلق آثار جدید بیشتر میشود که این نیز به رونق فعالیتهای حوزه منجر خواهد شد.
وی در پایان درباره ایجاد انگیزه در مخاطبان گفت: هنرمندانی که در این روزها به جشنواره آمدهاند، از حضور مردم متعجب و مشعوف شدهاند و امکان گفتگوی از نزدیک با مخاطبان روی آنها تاثیر مثبت گذاشته و آنها برای خلق آثار تازهتر و بهتر سر ذوق آورده است. به اعتقاد ما ارائه محصولات حلقه مفقودهای است که اتفاقا روی تولید اثر میگذارد و ارائه خوب محصولات عامل بالا رفتن تولید است. اگر هنرمندان با حجم تقاضای موجود آشنا شوند روی آنها تاثیر میگذارد و و این یکی از مهمترین اهدف جشنواره "عصر سوره" است.
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