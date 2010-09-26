معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم به مهر خبر داد: سرنوشت هفت هزار پروژه نفتی/ وزیر نفت مخالف پروژه های دو روزه است

محمد مهدی نژاد نوری گفتگو با خبرنگار مهر در پی جلسه روسای 20 دانشگاه با وزیر نفت افزود: در این نشست جمع بندی بر این بوده که به سرعت تکلیف پروژه های پژوهشی که تا کنون میان دانشگاهها و وزارت نفت منعقد شده است روشن شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره آنچه که تحت عنوان تصمیم وزارت نفت برای قرار دادن دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه نفت به عنوان مرجعی جدید برای توزیع پروژه های پژوهشی نفت نام برده می شود گفت: در جلسه روسای دانشگاهها با وزیر نفت مشخص شد که الزامی برای گذشتن کارهای پژوهشی وزارت نفت از کانال پژوهشگاه نفت و دانشگاه صنعت نفت وجود ندارد.

مهدی نژاد نوری افزود: مقرر شده روسای دانشگاهها برای طراحی و پیاده سازی الگوی مناسب برای توزیع و واگذاری پروژه های پژوهشی حوزه نفت با وزارت نفت همکاری کنند. اینکه باید قراردادهای پژوهشی وزارت نفت از مسیر پژوهشگاه نفت یا دانشگاه صنعت نفت بگذرد منتفی است و به عبارتی اصلا از ابتدا نیز چنین چیزی مدنظر وزیر نفت نبوده و درست منعکس نشده بوده است.

وی از "مدیریت دانش در وزارت نفت" به عنوان یکی از دغدغه های وزیر نفت نام برد و به مهر گفت: وزیر نفت از روسای دانشگاهها خواستار شده تا به نحوی همکاری کنند که بحث مدیریت دانش در وزارت نفت به شکل موثری اعمال شود تا از تکرار در پژوهشهای نفت جلوگیری شود و همچنین پژوهشها در اختیار گروههای بعدی نیز قرار گیرد تا بتوانند کار را ادامه دهند.

مهدی نژاد نوری افزود: وزیر نفت در بیان نظراتش خواستار شده تا از جزئی نگری در پژوهش های نفت، پروژه های دو روزه و عقد قراردادهای تکراری پرهیز شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم از قطب بندی دانشگاهها برای انجام پروژه های پژوهشی حوزه نفت خبر داد و به مهر گفت: بر این اساس هر کدام از دانشگاهها در یک موضوع خاص با قوت تا عمق زیاد پیش می روند.