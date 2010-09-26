قدیانی رئیس اتحادیه ناشران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری انتخابات این اتحادیه در 23 شهریور، جلسه داخلی اعضای راه‌یافته به هیئت مدیره برای تعیین رئیس و دیگر مسئولان آن هفته گذشته برگزار شد و در نهایت نادر قدیانی مدیر نشر قدیانی به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران انتخاب شد.

وی در انتخابات مذکور پس از رفیع جواهریان و محمود آموزگار به عنوان نفر سوم به هیئت مدیره راه یافته بود.

در جلسه داخلی اعضای راه‌یافته به هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، همچنین بهروز عطایی به عنوان نایب رئیس اول، رفیع جواهریان به عنوان نایب رئیس دوم، فتح‌الله فروغی به عنوان خزانه‌دار و محمود آموزگار به عنوان دبیر انتخاب شدند.

یحیی دهقانی و مهدی فخری‌زاده نیز به عنوان بازرسان اول و دوم اتحادیه انتخاب شدند.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، مجمع امور صنفی وزارت بازرگانی هم روز سه‌شنبه گذشته احکام افراد مذکور را تنفیذ کرد و به این ترتیب هیئت مدیره جدید اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران رسماً کار خود را از هفته جاری آغاز کرد.

پیشتر هم نیلوفر تیمورزاده، مرتضی احمد آخوندی و عبدالحمید سیاح به عنوان اعضای علی‌البدل این اتحادیه انتخاب شده بودند.