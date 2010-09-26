بهره برداری از چاه های نفتی مشترک در مرز ایلام ضروری است

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل مهم کشور، بهره برداری از چاه های نفتی مشترک بین ایران و کشور عراق است که باید هر چه زود تر به بهره برداری برسند.

وی بیان داشت: استان ایلام به عنوان یکی از استان های نفت خیز کشور، دارای چاه های نفت مرزی است که باید بهره برداری از آنها آغاز شود.

قنبری با اشاره به اینکه تحرکات کشور عراق برای بهره برداری از این چاه های نفت آغاز شده است، خاطرنشان کرد: نباید به سادگی از کنار سرمایه ملی گذشت و با اقدامات مناسب باید چاه های نفت مشترک در مرز ایلام را استخراج کرد.

این نماینده با اشاره به اینکه هم اکنون احداث چاه نفت آذر و چنگوله در مرز مهران آغاز شده است، خاطرنشان کرد: احداث این چاه های نفت در مراحل ابتدایی هستند و هنوز کار حفاری آنها آغاز نشده است.

وی افزود: امید است با حفاری و استخراج نفت های مشترک بتوان از هدر رفتن سرمایه ملی جلوگیری کرد.

قنبری یادآور شد: هم اکنون جلسات متعددی برای بهره برداری از چاه های نفت مشترک در مرز ایلام انجام شده است.