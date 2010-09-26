به گزارش خبرنگار مهر، تدوین مقدمه کتاب‌های مختلف در یک کتاب واحد در میان نویسندگان و مترجمان ایرانی کمتر سابقه داشته اما این مترجم پیشکسوت کشورمان این کار را انجام داده و مقدمه بسیاری از کتاب‌های ترجمه‌ای خود را در یک کتاب گرد آورده است.

عنوان این کتاب "از این لحاظ" است و به تازگی مجوز نشر را از وزارت ارشاد دریافت کرده و در 472 صفحه و با قطع رقعی توسط انتشارات کارنامه به زیر چاپ رفته و طی ماه جاری منتشر می‌شود.



با توجه به ویژگی مقدمه‌هایی که تاکنون دریابندری بر کتاب‌هایش نوشته، کتاب اخیر علیرغم تعدد موضوعات مورد بحث و نویسنده‌هایی که به زندگی، شخصیت و آثار آنها پرداخته شده، دارای ساختاری واحد و هدفمند است.

نخستین کتابی که مقدمه‌اش در "از این لحاظ" انعکاس یافته "وداع با اسلحه" (ارنست همینگوی) است. مقدمه کتاب "قضیه رابرت اوپنهایمر" (هاینار کیپهارت) به همراه ضمیمه‌ای درباره نمایشنامه بخش دیگری از این کتاب را شامل می‌شود.



مقدمه کتاب‌های "چنین کنند بزرگان" (ویل کاپی)، "رگتایم" (ای ال دکتروف)، "پیرمرد و دریا" (ارنست همینگوی)، "بازمانده روز" (کازوئو ایشی گورو) و "پیامبر و دیوانه" (جبران خلیل جبران) نیز از دیگر مطالب کتاب اخیرند.



همچنین در این اثر، مقدمه کتاب‌های "هاکلبری فین" (مارک تواین) به همراه ضمیمه‌ای با عنوان "گرم کردن جین نعش مرده را در شب تار"، "بیلی باتگیت" (دکتروف) به همراه گفتگویی با این نویسنده آمریکایی، "آنتیگونه" (سوفوکلس) با دو نوشته یکی از مارتین هیدگر و دیگری از زیگموند فروید و "خانه برنارد آلبا" (فدریکو گارسیا لورکا) به همراه نوشته‌ای درباره زندگی و هنر لورکا آمده است.



در کتاب "از این لحاظ" مقدمه کتاب‌های ترجمه‌ای دریابندری در حوزه فلسفه هم آمده است؛ مقدمه کتاب‌های "قدرت" و "تاریخ فلسفه غرب" (هر دو از برتراند راسل)، "افسانه دولت" و "فلسفه روشن‌اندیشی"(هر دو از ارنست کاسیرر) و "متفکران روس" (آیزایا برلین) از این جمله‌اند.



کتاب مذکور مقدمه برخی کتاب‌های تاریخی را نیز که دریابندری ترجمه کرده، دربرگرفته است؛ "تاریخ روسیه شوروی" (ای اچ کار) به همراه گفتگویی با این نویسنده از این جمله است.