بحرین روابط با آفریقا را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "بنا"، برقراری روابط بحرین با جمهوری فیجی، جمهوری کنیا و شبه جزیره باهاما از جمله این تحولات دیپلماتیک در روابط منامه با قاره آفریقا است.

دولت بحرین و حکومت جمهوری فیجی از روز شنبه 25 سپتامبر 2010 تصمیم گرفتند روابط دیپلماتیک درسطح سفیر برقرار کنند.

وزیر خارجه بحرین همچنین با امضای در بیانیه مشترکی با "اونورابل موزیس ویتانگولا" وزیر خارجه جمهوری کنیا بر آغاز روابط دو کشور تاکید کردند



برقراری روابط دیپلماسی با شبه جزیره باهاما از دیگر اقدامات منامه در توسعه مناسبات خود در آفریقا بوده است.



در همین رابطه در بیانیه مشترکی که در نیویورک بین وزیر خارجه بحرین و تئودور ربنت سیمونیت معاون نخست وزیر و وزیر خارجه مجمع الجزایر باهاما امضا شد دو کشور اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک کردند