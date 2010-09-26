مشترکان برق گلستان 44 میلیارد ریال بدهی دارند

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع 260 میلیارد ریال صورتحساب برق برای مشترکان استان صادر شد که 13 میلیارد و 400 میلیون ریال در بخش خانگی، 31 میلیارد ریال در بخش عمومی است.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از شش میلیارد ریال در بخش کشاورزی، 41 میلیارد ریال در بخش صنعتی و 47 میلیارد ریال در بخش تجاری است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 883 درصد مطالبات از مشترکان دریافت شد و 17 درصد معادل 44 میلیارد ریال باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: دستگاه های دولتی یکی از مصرف کنندگان بزرگ برق هستند و از 87، برق دستگاه های دولتی براساس قیمت تمام شده محاسبه می شود.

شهابی با اشاره به رشد 16 درصد یمصرف برق در استان بیان داشت: پیک مصرف برق استان در سال جاری در 31 مرداد به میزان 800 مگاوات بوده است و این درحالیست که پیک مصرف برق سال گذشته در 28 تیرماه به میزان 690 بود.

وی یادآور شد: بحث فرهنگ سازی و مدیریت صحیح مصرف از چندسال قبل در استان آغاز شد و این شرکت سال گذشته در این زمینه رتبه اول را کسب کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: بحث هوشمند کردن سیستم قرائت کنتور از جمله برنامه های در دست اقدام است که پیگیری می شود.

480 هزار مشترک برق در گلستان وجود دارد.