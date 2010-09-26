دو هزار نفر در کلانتریهای کشور به مردم مشاوره می دهند

سردار اسماعیل صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در حال حاضر در هر کلانتری حداقل دو نفر کار مشاوره را انجام می دهند.

وی تصریح کرد: تعداد نیروهای مشاوره در کلانتریها و پاسگاههای سطح کشور با توجه به شرایط محیطی متغیر است به طوریکه در جاه هایی که تعداد پرونده های وارده زیاد است این تعداد نیز قابل افزایش است.

سردار صفری همچنین از مصالحه 300 هزار پرونده در واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس پیشگیری خبر داد و بیان داشت: در مجموع در پنج ماه نخست سال جاری بیش از 164 هزار مورد مشاوره حضوری، تلفنی و خودمعرف در سطح کلانتریهای کشور صورت گرفته است.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور همچنین به طرح های نیروی انتظامی برای مقابله با بدحجابی اشاره کرد و گفت: ما باید همیشه به این موضوع توجه کنیم که امنیت امروز حاکم بر کشور مرهون رشادتهای شهداست که با توجه به این امر بدحجابی برای یک زن ایرانی نباید مفهوم داشته باشد.

سردار صفری با تاکید بر ضرورت توجه ویژه خانواده ها به رفتارهای فرزندانشان، بیان داشت: خانواده ها باید بعد نظارتی خود را در زمینه معاشرت فرزندانشان با گروهها و افراد مختلف تقویت کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه پلیس نیز وظیفه دارد با بدحجابی برخورد کند، بیان داشت: برخورد و تذکرات در این زمینه با توجه به آموزشهایی که نیروهای پلیس در سراسر کشور فراگرفته اند صورت خواهد گرفت.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور با یادآوری اینکه در جمهوری اسلامی ایران اصول و الگوی رفتاری مشخص است، خاطرنشان کرد: هر کسی از این اصول تعرض کند پلیس باید مطابق قانون با او برخورد کند.

سردار صفری همچنین به برنامه های پلیس پیشگیری برای توسعه ایستگاههای سیار پلیس اشاره کرد و بیان داشت: این ایستگاههای سیار بر اساس نیاز و شرایط محیطی که در حوزه کلانتریها وجود دارد مستقر می شوند.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی این ایستگاهها، بیان داشت: ایستگاههای سیار پلیس در راستای ارائه بهتر خدمات و تسریع در اجرای عملیاتهای پلیسی دایر می شوند.