به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادی شنبه شب پس از پایان دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و مصر اظهار داشت: از صمیم قلب به مصری‎ها بابت پیروزی که به دست آوردند، تبریک می‎گویم. چون این برد را با عملکردی عالی و فوق العاده به دست آوردند.

وی تصریح کرد: البته من و هم تیمی‎هایم هم تلاش زیادی داشتیم تا بتوانیم بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم. در این مورد کوتاهی نکردیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: با هدف پیروزی وارد زمین شدیم و کار کردیم. برای محقق شدن این هدف هم تلاش داشتیم اما در نهایت نتوانستیم بر حریف خود غلبه کنیم.

دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و مصر در چارچوب روز نخست مسابقات قهرمانی مردان جهان شنبه شب در میلان ایتالیا برگزار شد. در این بازی والیبالیست‎های ملی‌پوش کشورمان با نتیجه صفر بر 3 مغلوب حریف شدند.

هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان تا 18 مهرماه در میلان ایتالیا ادامه دارد.