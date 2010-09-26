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۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۸

هفته پنجم سری آ /

رم در لحظات پایانی مقابل اینتر صدرنشین به برتری رسید

رم در لحظات پایانی مقابل اینتر صدرنشین به برتری رسید

تیم فوتبال رم در وقت های تلف شده دیدار با اینتر، نخستین شکست فصل جاری مدافع عنوان قهرمانی را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در چارچوب هفته پنجم رقابت های فوتبال سری آ در ورزشگاه "المپیکو" شهر رم برگزار شد، رمی ها توانستند با ضربه سر شیرجه ای میرکو ووچینیچ مقابل میهمان صدرنشین خود به برتری برسند.

میلان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با تک گل زلاتان ابراهیممویچ در دقیقه 49 مقابل میهمان خود جنوآ به برتری رسید.

هفته پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* جنوآ - ناپولی
* باری - برشا
* کاتانیا - بولونیا
* کیه‌وو - لاتزیو
* فیورنتینا - پارما
* پالرمو - لچه
* سامپدوریا - اودینزه
* یوونتوس - کالیاری

جدول رده بندی:
1- اینتر 10 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- کیه وو 9 امتیاز - تفاضل گل 4+
3- برشا 9 امتیاز - تفاضل گل 1+
4- میلان 8 امتیاز - یک بازی بیشتر
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18- لچه 4 امتیاز
19- فیورنتینا 2 امتیاز
20- اودینزه بدون امتیاز

کد مطلب 1158614

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