به گزارش خبرنگار مهر، در اولین نشست از نشست‌های پاییزه آکادمی فانتزی که همچون نشست های دو فصل گذشته در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار شده است، به بحث و گفتگو درباره جان دبلیو کمبل سردبیر مجله علمی‌تخیلی شگفت‌انگیز (Astounding Science Fiction) ‌پرداخته می شود.

جان دبلیو کمبل که از سال 1938 تا پایان عمرش در سال 1971 سردبیر مجله "شگفت انگیز" بود، به زعم آیزاک آسیموف نویسنده، قدرتمندترین شخصیت تاریخ علمی‌تخیلی به حساب می‌آید و توانست اعتبار این گونه ادبی را در بین اهل ادب بالا ببرد.

کمبل از چهره‌های تاثیر گذار در پیشرفت و مطرح شدن ادبیات علمی‌تخیلی است، چرا که در نقش سردبیر مجله الهام‌بخش بسیاری ازچهره‌های مطرح این گونه ادبی بوده است که از جمله معروف‌ترینشان می‌توان به آیزاک آسیموف اشاره کرد.

هر چند در زمان او دو مجله‌ "فانتزی" و "علمی‌تخیلی" به سردبیری آنتونی بوچر و فرانسیس مک‌کامس و "گلکسی" به سردبیری هوراس ل. گولد نیز منتشر شد ولی هرگز جایگاه کمبل و نشریه اش تنزل نیافت.

این جلسه که هجدهمین نشست امسال و بیست و ششمین نشست متوالی آکادمی فانتزی است از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 برگزار خواهد شد.