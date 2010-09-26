مشکلات واحدهای صنعتی ایلام باید اصولی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی، صیح یکشنبه درنشست ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی با حضور معاون وزیرصنایع و نماینده تام الاختیار وزیر، افزود: بمنظور بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در استان پنج کارگروه کارگروه متشکل از بانک ها، مالیات، سرمایه گذاری، بیمه و امور معدنی تشکیل شده تا زمینه های رفع مشکلات وتنگاهای فراروی واحدهای صنعتی وتولیدی مرتفع شود .

وی افزود: البته برخی از مشکلات واحدهای صنعتی استان تنها با نگاه ویژه مسئولان حوزه وزارت صنایع رفع و رجوع می شود، که امیدواریم با تصمیمات کارگروه های مختلف که امروز تشکیل شده، مشکلات زیربنایی با تدبیر حل شوند .

در این دیدار مدیرکل صنایع و معادن استان ایلام گفت: تاکنون و براساس حمایت های استاندار ایلام و با مشارکت بانک های عامل و مدیران استانی مشکلات 117 واحد صنعتی رفع شده است .

وی ادامه داد: درکارگروهای امروز مشکلات 160 واحد صنعتی مورد بررسی قرار می گیرند.