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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

اعلایی:

مشکلات واحدهای صنعتی ایلام باید اصولی رفع شود

مشکلات واحدهای صنعتی ایلام باید اصولی رفع شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی استان باید بصورت زیربنایی و اصولی رفع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی، صیح یکشنبه درنشست ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی با حضور معاون وزیرصنایع و نماینده تام الاختیار وزیر، افزود: بمنظور بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در استان پنج کارگروه کارگروه متشکل از بانک ها، مالیات، سرمایه گذاری، بیمه و امور معدنی تشکیل شده تا زمینه های رفع مشکلات وتنگاهای فراروی واحدهای صنعتی وتولیدی مرتفع شود.

وی افزود: البته برخی از مشکلات واحدهای صنعتی استان تنها با نگاه ویژه مسئولان حوزه وزارت صنایع رفع و رجوع می شود، که امیدواریم با تصمیمات کارگروه های مختلف که امروز تشکیل شده، مشکلات زیربنایی با تدبیر حل شوند.

در این دیدار مدیرکل صنایع و معادن استان ایلام گفت: تاکنون و براساس حمایت های استاندار ایلام و با مشارکت بانک های عامل و مدیران استانی مشکلات 117 واحد صنعتی رفع شده است.

وی ادامه داد: درکارگروهای امروز مشکلات 160 واحد صنعتی مورد بررسی قرار می گیرند.

کد مطلب 1158618

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