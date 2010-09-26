هادی آیتاللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهانت برخی تماشاگران به کریم باقری در دیدار تیم های پرسپولیس و شهرداری تبریز اظهار داشت: کریم باقری ورزشکاری که بعد از دو دهه حضور موفق در فوتبال ملی و باشگاهی هنوزهم بخاطر حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، محبوب جامعه فوتبال و الگوی رفتاری بسیاری از ورزشکاران است، در دیدار پرسپولیس و شهرداری تبریز در عین ناجوانمردی مورد هتاکی عده ای تماشاگرنما قرارگرفت تا جائیکه متاسفانه این مسئله به نوعی روح و روان خانواده کریم باقری را آزرده خاطر کرد بطوری که مادر این قهرمان و پهلوان فوتبال کشور را وادار کرد تا در این خصوص به عکس العمل بپردازد.
آیت اللهی درگفتگو با مهر:
قداست الگوهای ورزشی نباید شکسته شود/ کار فرهنگی تنها وظیفه فدراسیون نیست
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تقبیح رفتار برخی تماشاگرنماها نسبت به بازیکنان بزرگ فوتبال کشور خدشه دار شدن اینگونه الگوهای ورزشی را خسارتی جبران ناپذیر به فوتبال کشور و شکسته شدن قداست الگوهای ورزشی عنوان کرد.
آیت اللهی اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی داشتیم ابشان تحلیل خوبی را ازمسائل فوتبال داشتند و معتقد بودند در بین جمعیت صد هزار نفری ورزشگاه آزادی، ممکن است ۵٠٠ نفرهم افرادی باشند که معضل اخلاقی و فرهنگی داشته باشند و این امر در همه جا حتی مساجد، پارک ها ، سینماها، مراکز عمومی و دیگر مکانها وجود دارد پس نباید به ورزش و فوتبال خرده گرفت .
وی با تاکید بر اینکه کارفرهنگی حرکتی مستمر و زمان بر است و برای رفع اینگونه معضلات فرهنگی در فوتبال باید برنامه ریزی گسترده ای را مد نظر قرار داد، اظهار داشت: معضل بوجودآمده در ورزشگاه ها با زدن چند بنر فرهنگی وشعاردادن از بین نمی رود و حل چنین معظلی نیاز به زمان و امکانات مناسب و حضور تمامی متولیان امور فرهنگی دارد.
آیت اللهی خاطرنشان کرد: کار فرهنگی تنها مربوط به فدراسیون فوتبال، باشگاه ها و سازمان تربیت بدنی نیست، بلکه کار فرهنگی جریانی بسیارگسترده است لذا بسیاری از عوامل خارج از ورزش باید کمک کنند تا این بستر را آماده شود و آرامش بر سکوهای ورزشگاه ها بازگردد.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: همانطور که برای برگزاری یک مسابقه فوتبال عوامل بسیاری مثل شورای تامین، استانداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی، حراست ، یگان ویژه ، اورژانس ، آتش نشانی ، برق ، آب و بسیاری از عوامل دیگر باید هماهنگ باشند تا هیئت و فدراسیون فوتبال بتواند یک مسابقه را به بهترین نحو برگزار کند، بستر فرهنگی هم نیاز به همکاری تمام ارگانها و نهادهایی دارد که متولی این امر هستند.
وی اضافه کرد: سرمایه ی گذاری فرهنگی بر روی ورزش بویژه تماشاگران فوتبال بیشترین بازدهی را برای جامعه خواهد داشت و باشگاه ها باید در این امر به کمک سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بیایند و اجازه ندهند سرمایه های ارزشمند اخلاقی نظیر کریم باقری مورد بی احترامی قرار بگیرند.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان به نقش مطبوعات و رسانه ملی در ترویج ایجاد بستری مناسب در ورزشگاه ها تاکید و اظهار داشت: رسانه ها نقش انکار ناپذیری در اشاعه فرهنگ و اخلاق در محیط های ورزشی دارند و امیدوارم به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و جانبی در جهت ایجاد فضایی فرهنگی در ورزش کشور حرکت کنند.
کد مطلب 1158624
نظر شما