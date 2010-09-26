قداست الگوهای ورزشی نباید شکسته شود/ کار فرهنگی تنها وظیفه فدراسیون نیست

هادی آیت‌اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهانت برخی تماشاگران به کریم باقری در دیدار تیم های پرسپولیس و شهرداری تبریز اظهار داشت: کریم باقری ورزشکاری که بعد از دو دهه حضور موفق در فوتبال ملی و باشگاهی هنوزهم بخاطر حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، محبوب جامعه فوتبال و الگوی رفتاری بسیاری از ورزشکاران است، در دیدار پرسپولیس و شهرداری تبریز در عین ناجوانمردی مورد هتاکی عده ای تماشاگرنما قرارگرفت تا جائیکه متاسفانه این مسئله به نوعی روح و روان خانواده کریم باقری را آزرده خاطر کرد بطوری که مادر این قهرمان و پهلوان فوتبال کشور را وادار کرد تا در این خصوص به عکس العمل بپردازد.

آیت اللهی اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی داشتیم ابشان تحلیل خوبی را ازمسائل فوتبال داشتند و معتقد بودند در بین جمعیت صد هزار نفری ورزشگاه آزادی، ممکن است ۵٠٠ نفرهم افرادی باشند که معضل اخلاقی و فرهنگی داشته باشند و این امر در همه جا حتی مساجد، پارک ها ، سینماها، مراکز عمومی و دیگر مکانها وجود دارد پس نباید به ورزش و فوتبال خرده گرفت .



وی با تاکید بر اینکه کارفرهنگی حرکتی مستمر و زمان بر است و برای رفع اینگونه معضلات فرهنگی در فوتبال باید برنامه ریزی گسترده ای را مد نظر قرار داد، اظهار داشت: معضل بوجودآمده در ورزشگاه ها با زدن چند بنر فرهنگی وشعاردادن از بین نمی رود و حل چنین معظلی نیاز به زمان و امکانات مناسب و حضور تمامی متولیان امور فرهنگی دارد.

آیت اللهی خاطرنشان کرد: کار فرهنگی تنها مربوط به فدراسیون فوتبال، باشگاه ها و سازمان تربیت بدنی نیست، بلکه کار فرهنگی جریانی بسیارگسترده است لذا بسیاری از عوامل خارج از ورزش باید کمک کنند تا این بستر را آماده شود و آرامش بر سکوهای ورزشگاه ها بازگردد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: همانطور که برای برگزاری یک مسابقه فوتبال عوامل بسیاری مثل شورای تامین، استانداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی، حراست ، یگان ویژه ، اورژانس ، آتش نشانی ، برق ، آب و بسیاری از عوامل دیگر باید هماهنگ باشند تا هیئت و فدراسیون فوتبال بتواند یک مسابقه را به بهترین نحو برگزار کند، بستر فرهنگی هم نیاز به همکاری تمام ارگانها و نهادهایی دارد که متولی این امر هستند.



وی اضافه کرد: سرمایه ی گذاری فرهنگی بر روی ورزش بویژه تماشاگران فوتبال بیشترین بازدهی را برای جامعه خواهد داشت و باشگاه ها باید در این امر به کمک سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بیایند و اجازه ندهند سرمایه های ارزشمند اخلاقی نظیر کریم باقری مورد بی احترامی قرار بگیرند.

