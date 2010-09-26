به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب نخستین پیروزی در ششمین دوره بازیهای غرب آسیا امیدواریها برای موفقیت در جام ملتهای آسیا را افزایش داد. افشین قطبی پس از پیروزی 3 بر صفر مقابل بحرین با اشاره به انگیزه بالای بازیکنانش برای قهرمانی در این مسابقات و جام ملتهای آسیا گفت: ابتدا بسیار خوشحالم که این مسابقات را با قدرت و با کسب یک نتیجه خوب آغاز کردیم و به بازیکنانم افتخار می کنم که اینگونه با قدرت و شهامت برابرحریف بازی کردند و به هفتمین برد پیاپی خود در دیدارهای بین المللی دست یافتند.

وی افزود: ما درحال ساختن تیمی هستیم که هدف آن قهرمانی درجام ملتهای آسیاست و این بازیکنان نشان دادند که تا چه اندازه استعداد و قدرت یادگیری دارند.



قطبی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آینده تیم ایران درجام ملتهای آسیا و تاثیر این مسابقات برتیم کشورمان اظهار داشت: از آنجا که جام ملتهای آسیا در یک کشور عربی برگزارمی شود، حضور تیم ما در مسابقات غرب آسیا در اردن و اینکه تمام حریفان ما در این مسابقات از کشورهای عربی هستند، می تواند کمک زیادی به ما کند.





سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ سوال خبرنگاردیگری که درباره غیبت تنی چند ازبازیکنان اصلی تیم بحرین گفت: این مسابقات بین المللی است و همه ما مسئولیت داریم با تمام قوا در آن شرکت کنیم و این اصلا مهم نیست که چند بازیکن بحرین در این دیدار حضور نداشتند.

وی اضافه کرد: اگر اینگونه باشد تیم ما هم درغیاب چند بازیکن خود از تیم های پرسپولیس و ذوب آهن و همچنین چند بازیکن آسیب دیده گام به این مسابقات گذاشته اما ما هیچگاه این مسئله را بهانه نمی کنیم زیرا مسئولیت داریم. از سوی دیگر تیم ایران نشان داد که درغیاب چند بازیکن خود نیز خوب و زیبا بازی می کند و این مسئله نشان دهنده ساختار تیم و حضور بازیکنانی است که همه در یک سطح هستند.