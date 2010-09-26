بهره برداری از خط تولید شمش آلومینیوم جاجرم تا دو سال آینده

حسین احترام در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه برای راه اندازی این واحد تولیدی 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد افزود: در صورت تامین اعتبار پیش بینی می شود واحد تولید شمش آلومینیوم دو سال بعد به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه هم اکنون مجتمع آلومینای جاجرم 50 میلیارد تومان از واحدهای تولیدی سطح کشور طلب دارد، تصریح کرد: درصورت دریافت این مقدار بدهی اعتبار مورد نیاز برای تولید شمش آلومینیوم تامین می شود.
مدیرعامل مجتمع آلومینای جاجرم گفت: ظرفیت فاز اول واحد تولید شمش آلومینیوم جاجرم 36 هزار تن در سال است.
احترام اظهار داشت: ظرفیت پیش بینی شده برای این واحد تولیدی در سال 110 هزار تن بوده که در فازهای بعدی این ظرفیت قابل تحقق است.
وی افزود: تاکنون برای اجرای این طرح400 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی مجتمع آلومینای جاجرم هزینه شده که با تکمیل این مجتمع برای 500 نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال خواهد شد.
وی گفت: هم اکنون این واحد تولیدی، مواد اولیه مورد نیاز سه واحد تولید آلومینیوم کشور را تامین می کند.
مدیرعامل مجتمع آلومینای جاجرم پیش بینی کرد که تا پایان امسال 280 هزار تن پودر آلومینا در این مجتمع تولید شود.
نظر شما