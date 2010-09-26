دستیگری 135 توزیع کننده مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ کریم اکبری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر، 135 نفر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در سطح استان دستگیر و روانه زندان شدند.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح، 30 منطقه آلوده و جرم خیز شناسایی و پاکسازی و 45 کیلوگرم انواع مواد مخدر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: با توجه به افزایش توزیع مواد مخدر در سطح جامعه، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف آسایش و آرامش عمومی و پاکسازی سطح جامعه از مظاهر آشکار خرید و فروش مواد مخدر و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و شکوفایی ارزشهای والای انسانی و اسلامی در آذربایجان غربی به اجرا در آمد.

آذربایجان غربی به دلیل همجواری با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان به عنوان دروازه ورود ایران به اروپا محسوب شده که همواره شاهد کشف محموله های قاچاق مواد مخدر در محورهای ترانزیتی این استان هستیم.