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۴ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۸

از ابتدای سال صورت گرفت؛

دستیگری 135 توزیع کننده مواد مخدر در آذربایجان غربی

دستیگری 135 توزیع کننده مواد مخدر در آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری 135 توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر از ابتدای سالجاری تا کنون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ کریم اکبری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر، 135 نفر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در سطح استان دستگیر و روانه زندان شدند.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح، 30 منطقه آلوده و جرم خیز شناسایی و پاکسازی و 45 کیلوگرم انواع مواد مخدر از توزیع کنندگان و قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: با توجه به افزایش توزیع مواد مخدر در سطح جامعه، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف آسایش و آرامش عمومی و پاکسازی سطح جامعه از مظاهر آشکار خرید و فروش مواد مخدر و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و شکوفایی ارزشهای والای انسانی و اسلامی در آذربایجان غربی به اجرا در آمد.

آذربایجان غربی به دلیل همجواری با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان به عنوان دروازه ورود ایران به اروپا محسوب شده که همواره شاهد کشف محموله های قاچاق مواد مخدر در محورهای ترانزیتی این استان هستیم.

کد مطلب 1158640

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