سال تحصیلی جدید موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون آموزشی موسسه امام خمینی(ره) شامگاه شنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی این موسسه در سخنانی با بیان اینکه در مجموع اقدامات خوبی در معاونت آموزشی برای ارتقای سطح آموزشی صورت گرفته است افزود: کارهای کارشناسی مختلفی در این خصوص انجام شد و تنها برای طراحی فرمهای مربوطه کارشناسان تربیتی در گروههای مختلف چهارماه وقت گذاشتند.
حجتالاسلام سیدابراهیم حسینی در ادامه به موضوع نظرسنجی در خصوص نحوه تدریس اساتید اشاره کرد و گفت: سه جلسه آخر تدریس اساتید به صورت کامل ضبط و در اختیار گروههای آموزشی قرار گرفت تا با بررسی آن ارزیابی خود را در خصوص نحوه تدریس اعلام کنند.
ابراهیمی ادامه داد: این اقدام به منظور ارتقای سطح کیفیت تدریس است که باید طبق استاندارها انجام شده و تدریسها بر اساس سرفصلها باشد.
وی به موضوع بازنگری سرفصلهای درسی اشاره کرد و افزود: این کار از یک سال و نیم قبل آغاز شده است و امیدواریم این کار بعد از نزدیک به بیست ماه به اجرا در آید.
معاون آموزشی موسسه امام خمینی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید 30 کلاس درسی با حضور طلاب و اساتید در سطوح مختلف برگزار میشود افزود: دورههای خارج فقه و اصول نیز برگزار میشود و در این راستا آیتالله مومن درس خارج خود را در موضوع ولایت و امر ارائه میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور طلاب در کلاسها را ضرورت عنوان کرد و افزود: این زیبنده طلاب نیست که در کلاسهای درس دیر و بعد از ورود استاد حاضر شوند که همه طلاب باید به این اهتمام جدی داشته باشند.
معاون آموزشی موسسه امام خمینی همچنین عنوان کرد: تلفنهای همراه طلاب باید در کلاسها خاموش باشد تا حرمت کلاس، درس و استاد حفظ شود و این قابل قبول نیست که طلبهای در هنگام تدریس استاد با تلفن همراه خود صحبت کند.
وی تصریح کرد: نظم و انضباط در رأس قرار دارد و همه طلاب باید قوانین انضباطی رعایت کنند و ما به صورت جدی با بینظمیها برخورد میکنیم.
معاون آموزشی مؤسسه امام خمینی به تعطیلی دروس در دهه آخر ماه صفر اشاره کرد و افزود: این پیشنهاد در سالهای قبل توسط برخی از طلاب داده شد ولی برای اجرای آن باید همه دانش پژوهان نظر خود را به صورت کتبی در این خصوص اعلام کنند تا بتوان در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
با حضور مصباحیزدی و مقتدایی؛
سال تحصیلی جدید موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم آغاز شد
قم - خبرگزاری مهر: سال تحصیلی جدید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با سخنرانی آیتالله مصباحیزدی و آیتالله مقتدایی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون آموزشی موسسه امام خمینی(ره) شامگاه شنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی این موسسه در سخنانی با بیان اینکه در مجموع اقدامات خوبی در معاونت آموزشی برای ارتقای سطح آموزشی صورت گرفته است افزود: کارهای کارشناسی مختلفی در این خصوص انجام شد و تنها برای طراحی فرمهای مربوطه کارشناسان تربیتی در گروههای مختلف چهارماه وقت گذاشتند.
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