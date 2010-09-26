پنج عنوان کتاب دفاع مقدس در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر زمردیان شامگاه شنبه در آیین رونمایی از این کتاب ها با اشاره به تشکیل شش کمیته برای اجرای هزار برنامه در هفته دفاع مقدس در استان همدان افزود: امسال برنامه های این هفته در روستاهای استان همدان نیز برگزار می شود.

زمردیان با اشاره به اینکه از زمان شکل گیری تیم اجرایی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان، کمیته تالیف و تدوین، 120 عنوان کتاب را تولید کرده است، گفت: ارکان اصلی این کمیته را سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد شهید، سپاه پاسداران و بنیاد حفظ آثار تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: از این تعداد عنوان کتاب، 65 عنوان توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تقدیم مردم استان همدان می شود که تا کنون 34 عنوان آن محقق شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان افزود: تا پایان آبان ماه سال جاری 22 عنوان دیگر نیز به بازار عرضه می شود.

زمردیان از حضور در نمایشگاه دفاع مقدس اصفهان و ارائه این کتاب ها در قالب غرفه تالیفات در این نمایشگاه خبر داد و گفت: 9 عنوان کتاب نیز در دست تهیه و تدوین است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نویسندگان با اینکه امکان ورود به حوزه های دیگر برایشان مهیاست، به حوزه دفاع مقدس وارد شده اند، گفت: بخش عمده ای از کتاب های دفاع مقدس مستند روایی و داستان واقعی است.

شایان ذکر است در این مراسم کتاب های: پنجره ای نزدیک سقف، تکریت در عشق سوخت، از الوند تا قراویز، قصه ی ما راست بود و بابای 9 سالگی رونمایی شد.