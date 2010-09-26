مجموعه اخبار و گزارشهای مهر از نمایشگاه ایران در تاشکند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند، هیئت تجاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ساعت 22 و 50 دقیقه شامگاه سه شنبه 30 شهریور ماه 89 به وقت محلی وارد فرودگاه بین المللی تاشکند شدند.

این هیئت اقتصادی بازرگانی جمهوری اسلامی در بدو ورود به تاشکند مورد استقبال مقامات محلی و مسئولان سفارت ایران در ازبکستان قرار گرفتند.

نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان با همت اتحادیه صادرکنندگان مازندران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و اتاق تعاون ایران برپا شده و قرار است ساعت 10 صبح چهارشنبه به وقت محلی با حضور مقامات تجاری و اقتصادی دو کشور در تاشکند آغاز شود.



کشاورزی، صنایع غذایی، معدن، خدمات فنی و مهندسی، فضای سبز بخشی از تولیدکنندگان و صنایع فعال شرکت کننده در نمایشگاه تاشکند هستند و مجری برگزاری این نمایشگاه استان مازندران است.



برگزاری نشستهای مشترک اقتصادی، تجاری، بازرگانی میان شرکتهای تجاری و اقتصادی مازندران و ازبکستان در حاشیه نمایشگاه تاشکند برگزار خواهد شد.

سرپرستی این هیئت اقتصادی را ولی الله فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری مازندران عهده دار است و مدیر کل و معاون تعاون مازندران و مدیر امور شعب بانک ملی استان به عنوان مدیران اجرایی مازندران در این نمایشگاه حضور دارند.



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