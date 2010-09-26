بی استفاده ماندن آب پشت سدها حلقه گمشده وزارت نیرو است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید نامجو شامگاه شنبه در یک نشست خبری در فرودگاه بین المللی تبریز به خبرنگاران گفت: برای استفاده بهینه از این منابع که حلقه گمشده وزارت نیروست، برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

خبرنگار مهر در این نشست خبری با اشاره به اینکه ایران با وجود دارا بودن رتبه چهارم دنیا در سدسازی در استفاده از منابع ذخیره شده پشت سدها رتبه 143 را از بین 160 کشور جهان دارد، از نامجو درباره تدبیر وزارات نیرو جهت بهبود وضعیت موجود سئوال کرد.

وزیر نیرو در پاسخ گفت: وزارت نیرو برای افزایش منابع آب ذخیره شده در پشت سدها از 40 میلیارد متر مکعب آب به 50 میلیارد متر مکعب تا پایان فعالیت دولت دهم برنامه ریزی کرده است.

وی یادآور شد: پیشتر وزارت نیرو موظف به ایجاد کانال های درجه یک و دو و زارات جهاد کشاورزی مجری ساخت کانال های درجه سه و چهار بود که با تصمیم اخیر شورای عالی آب، وزارت نیرو موظف شد علاوه بر ساخت کانال های درجه یک و دو، کانال های درجه سه و چهار را هم بسازد.

وزیر نیرو افزود: تا کنون یک میلیون و 600 هکتار کانال درجه یک و دو توسط وزارت نیرو ساخته شده و مقدمات ساخت کانالهای درجه سه و چهار هم بوسیله این وزارتخانه در حال انجام است.

نامجو گفت: بر همین اساس، رئیس جمهوری در شورای عالی آب اجازه استفاده وزارت نیرو از شش هزار و 600 میلیارد تومان برای تکمیل و تسریع در عملیات ساخت کانال های درجه یک و دو را صادر کردند.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری در این جلسه همچنین با تزریق سه هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی جهت گسترش آبیاری تحت فشار و مکانیزه برای زیرپوشش قرار دادن هشت میلیون هکتار از اراضی کشور ظرف مدت پنج سال موافقت کردند.

فاینانسور خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز تامین شد

نامجود در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز پروژه انتقال آب به تبریز گفت: هم اکنون فاز نخست پروژه انتقال آب زرینه رود به تبریز در طول 46 کیلومتر و با پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در حال انجام است و اجرای مابقی این پروژه که یکی از اولویت های کاری وزارت نیرو به شمار می رود، با تامین فاینانسور مورد نیاز، به زودی آغاز خواهد شد.

اختصاص اعتبار برای تملک اراضی پیرامون سدخدآفرین

وزیر نیرو همچنین از اختصاص اعتباری برای تملک اراضی پیرامون سدخدآفرین خبر داد و گفت: این سد عظیم که حجمی معادل یک میلیارد و 612 میلیون مترمکعب دارد گرفتار مسایلی شده که تملک بخشی از زمین های پایاب آن که در اثر آبگیری به زیر زمین خواهد رفت از جمله این مسایل است.

وی با بیان اینکه اجرای هر پروژه ای که میزان تولید آب کشور را افزایش دهد، مورد حمایت وزارات نیرو است، اظهار داشت: در صحبت هایی که صورت گرفت، اعتباراتی برای تملک اراضی مورد اشاره اختصاص یافت.

نامجو همچنین در تشریح برنامه های اهداف سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی افزود: کلنگ احداث یک نیروگاه 100 مگاواتی در این استان به زمین زده شد که با روش مدرن و سبک خاص با جذب سرمایه گذار خصوصی ساخته می شود و وزارات نیرو خرید برق تولیدی این نیروگاه را تضمین کرده است.

وی ادامه داد: در جریان این سفر عملیات انتقال آب ارس به دشت یکانات و هرزندات مرند آغاز شد که بخش عظیمی از آب مورد نیاز منطقه را با حجم آبی بالغ بر شش مترمکعب در ثانیه تامین کرده و حدود 24 هزار هکتار زمین را سیراب خواهد کرد.

به گفته وزیر نیرو، دراین سفر ضمن بررسی اقدامات مسئولان برق آذربایجان شرقی، برنامه ریزی بهتر برای مصرف بهینه برق در زمستان امسال صورت گرفت.