کارگاه آموزشی بازیگری در همدان برگزار می شود

مسعود ویژه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه آیین‌های گشایش و پایانی جشنواره بیست و چهارم فیلم کودک و نوجوان با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان همدان، توسط نیروهای بومی برگزار می‌شود، گفت: اجرای برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه توسط محمد پرویزی، یکی از کارگردانان برجسته کشور که همدانی است، برنامه‌ ریزی می‌شود و با آیین‌های سال‌های گذشته متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه در ایام جشنواره غرفه انیمیشن در ورودی‌ سالن‌های اکران فیلم دایر می‌شود تا ضمن آموزش، نمایش انیمیشن را برای کودکان داشته باشد، افزود: یک کارگاه آموزشی فیلم سازی و یک کارگاه آموزشی بازیگری برای کودکان و نوجوانان هشت تا 14 ساله تدارک دیده شده است.

مسئول کمیته آیین‌های ویژه بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت: کارگاه فیلم نامه‌ نویسی و تصویربرداری نیز در ایام برگزاری جشنواره فیلم برای علاقه ‌مندان و جوانان فیلم ساز برگزار می ‌شود.

مسعود ویژه از در نظر گرفتن مسابقه عکاسی در ایام برگزاری جشنواره خبر داد و گفت: موضوعات این مسابقه در روزهای آینده مشخص می‌شود.

رئیس انجمن سینمای جوان همدان در ادامه با تاکید بر اینکه زمینه سازی مناسب برای فعالیت هنرمندان همدانی با فراهم آوردن شرایط و حمایت های لازم ضروری است، افزود: این امر از مهاجرت هنرمندان از استان همدان جلوگیری می کند.

وی ایجاد فضای حمایتی را از ضرورت ها برای تحقق این امر برشمرد و اظهار داشت: سینمای همدان می تواند به صورت مستقل در سینمای کشور نقش آفرینی کند.

ویژه گفت: امسال به بهانه برگزاری بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک در تفاهم نامه ای با بنیاد سینمایی فارابی، طرح حمایت از هنرمندان بومی در حال اجرا است.

رئیس انجمن سینمای جوان همدان خاطر نشان کرد: در این طرح به صورت خاص از فیلم سازان بومی در جشنواره تجلیل خواهد شد و به برگزیدگان پروانه زرین اهدا می شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار می‌شود.