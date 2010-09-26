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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

کالاهای ایرانی مورد استقبال ازبکها قرار گرفت

کالاهای ایرانی مورد استقبال ازبکها قرار گرفت

تاشکند - خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتاق اکوی ایران با اشاره به بازدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ازبکستان از نمایشگاه توانمندیهای ایران اظهار داشت: کیفیت کالاهای ایرانی ارائه شده در اکسپوی تاشکند مورد استقبال بازدیدکنندگان ازبکی قرار گرفت.

احمد اصغری در حاشیه نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران و اتاق بازرگانی و صنایع ازبکستان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند افزود: مسئولان اتاق بازرگانی تاشکند نیز کیفیت کالاهای ایرانی ارائه شده در نمایشگاه ازبکستان را تایید کردند.

وی خاطر نشان کرد: حضور فعالان اقتصادی مازندرانی در بخش های صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی، گل و گیاه، فضای سبز، خوراک دام و طیور در اکسپوی ازبکستان بسیار چشمگیر بوده است.
 
نائب رئیس اتاق اکوی ایران با اشاره به اینکه نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران و اتاق بازرگانی و صنعت ازبکستان بسیار مفید بوده است، تصریح کرد: حضور تجار مازندرانی در نمایشگاه تاشکند از حیث کیفیت و کمیت بهتر از سایر استان های کشور بوده است.
 
اصغری با بیان اینکه کالاهای ارائه شده تجار ایرانی در نمایشگاه ازبکستان منطبق با استانداردهای بین المللی بوده است، یادآور شد: صنعت بسته بندی ایران در این نمایشگاه بسیار قدرتمندانه ظاهر شده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: تفاهمنامه های همکاری در بخشهای صنعت، خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی، فضای سبز و خوارک دام و طیور منعقد که نتایج این تفاهم نامه ها متعاقبا اعلام می شود.
 
نشستهای رو در روی تجار ایرانی، دولتی و بازرگانی ایران با ازبکستان روز گذشته در بیزنس سنتر ازبکستان برگزار شد.
 
کد مطلب 1158679

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