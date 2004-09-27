حمله موشكي نافرجام به يكي از فرماندهان گروههاي مقاومت فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، درحمله بالگردهاي رژيم صهيونيستي به خودرو حامل تعدادي از اعضاي يك گروه مقاومت فلسطيني موسوم به "كميته هاي مردمي مقاومت" درمنطقه خان يونس در جنوب نوار غزه، يكي ازاعضاي اين كميته به شهادت رسيد و سه تن ديگر نيز زخمي شدند.



يك منبع پزشكي در اين باره اعلام كرد: علي الشاعر 26 ساله و از ساكنان منطقه رفح در جنوب نوار غزه در اين حمله به شهادت رسيد و سه نفر ديگر نيز زخمي شدند كه حال محمد ابو نصره 40 ساله وخيم توصيف شده است. وي توانست در هنگام اين حمله خودرو مورد هدف را ترك كند.



ابوعبير سخنگوي كميته مردمي مقاومت در اين باره گفت: ابو نصره فرمانده اين كميته و مسئول بخش نظامي آن است كه مورد هدف قرار گرفت اما جان سالم به در برد ولي علي الشاعرازاعضاي اين كميته به شهادت رسيد.



منابع امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين با تاييد اين خبر اعلام كردند بر اثر اين حادثه دو تن از رهگذران نيز به شدت زخمي شدند.



شاهدان عيني در اين باره گفتند: دهها فلسطيني دربيمارستان محل بستري زخميان و خودرو هدف قرار گرفته تجمع كرده و شعارهايي عليه اسراييل سر دادند.



ابوعبيرگفت: با تمام قدرت پاسخ اين حمله را خواهيم داد، هر صهيونيستي كه درسرزمينهاي ما تحرك كند، براي مبارزين ما يك هدف به شمار مي رود.



وي ادامه داد: اين كشتار ها تنها نيروي ما را افزايش مي دهد ، در صورتي كه نظاميان صهيونيست نوار غزه را ترك كنند آنها را تا كرانه باختري تعقيب مي كنيم.