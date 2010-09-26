یک سوم العراقیه با نوری المالکی موافقند/ نامزد نهایی فردا اعلام می شود

خشم سران العراقیه از موافقت اعضای این جریان با نخست وزیری مجدد نوری المالکی، معرفی نامزد نخست وزیری عراق فردا (دوشنبه) و فرمول تقسیم قدرت بارزانی از جمله تحولات مهم سیاسی عراق در 24 ساعت گذشته است.

بیش از یک سوم اعضای جریان علاوی نخست وزیری مالکی را تایید می کنند

بر این اساس، در پی اعلام موضع روز گذشته فهرست العراقیه در این زمینه که دولت تشکیل شده با نخست وزیری "نوری المالکی" را به رسمیت نمی شناسد، یک منبع آگاه عراقی در گفتگو با پایگاه خبری ایلاف اظهار داشت: این واکنش العراقیه پس از آن مطرح شد که بیش از 30 نماینده عضو این فهرست به ریاست "ایاد علاوی" با نخست وزیری مالکی موافقت کردند. جریانی که در انتخابات پارلمانی اخیر 91 کرسی را به دست آورد.

این منبع تاکید کرد: مالکی در نهایت توانست با استفاده از عامل زمان بر جریان ها و نمایندگان تایید کننده خود بیافزاید و جریان های رقیب را در مسئله نخست وزیری مجدد خود دچار شکاف کند تا تنها خودش به عنوان نامزد نخست وزیری مطرح شود.

خاطر نشان می شود پیش از این هم نمایندگان عضو العراقیه در نشست هایی که در دمشق، بیروت و امان برگزار شده بود اعلام کرده بودند مخالفتی با نخست وزیری مالکی ندارند.

این منبع عراقی در ادامه افزود: از سوی دیگر ائتلاف کردستان همواره در جمع موافقان نخست وزیری مجدد نوری المالکی بوده است. آنان منتظر بودند تا ائتلاف اتحاد ملی (جریان مالکی و حکیم) و تعداد بیشتری از اعضای العراقیه به جمع موافقان مالکی بپیوندند تا در نهایت مقدمات تشکیل دولت وحدت ملی فراهم شود. دولتی که تمامی جریانها در آن مشارکت داشته باشند.

وی همچنین از بررسی مسئله دست کشیدن از پست ریاست جمهوری در ازای دریافت مقام ریاست پارلمان توسط ائتلاف کردستان خبر داد.

از سوی دیگر مالکی (رهبر ائتلاف دولت قانون) اخیرا گفته بود: مخالفت العراقیه با من تنها نظر بخش تندروی العراقیه است وهمه آنان با نخست وزیری مجدد من مخالف نیستند.

طیف تندرو العراقیه روز جمعه در بیانیه ای که از سوی "حیدر الملا" اعلام شد، تاکید کرد: دولت فعلی عراق را فاقد صلاحیت های لازم دانسته بود و تاکید کرده بود که در دولتی که نخست وزیر یآن بر عهده مالکی باشد مشارکت نخواهد کرد.

در تحولی دیگر، پایگاه خبری الوسط عراق از برگزاری نشستی قریب الوقوع از سوی العراقیه خبر داد که در آن اعضای این جریان بار دیگر اعلام خواهند کرد که با نخست وزیری مالکی مخالف و "عادل عبدالمهدی" را برای احراز این پست حمایت می کنند.

منابع عراقی اعلام کردند که این موضع جدید العراقیه در پی دیدار اخیر علاوی و عبدالمهدی اتخاذ شده و مقرر است به زودی اعلام شود.

نامزد نخست وزیری فردا معرفی می شود/ شانس بیشتر برای نوری المالکی

این در حالی است که "عباس البیاتی" از نمایندگان مطرح ائتلاف دولت قانون روز گذشته اعلام کرد: ائتلاف اتحاد ملی (جریان مالکی و حکیم) فردا دوشنبه نامزد نخست وزیری را که بر اساس توافق انتخاب شده است اعلام خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اطلاعاتی و مواضعی که از آنها با خبر هستیم می دانیم که مالکی موافقت اکثریت جریان اتحاد ملی را برای معرفی به عنوان نامزد نخست وزیری کسب خواهد کرد.

البیاتی افزود: ائتلاف اتحاد ملی امروز یکشنبه در نشستی درباره نامزد نخست وزیری تصمیم گیری می کند و نتیجه را دوشنبه اعلام خواهد کرد.

پیش از این ائتلاف اتحاد ملی پنج روز به مالکی و عبدالمهدی فرصت داده بود که برنامه های خود را اعلام کرده تا در نهایت یکی از آنها به عنوان گزینه واحد نخست وزیری انتخاب شود.

"عدنان السراج" از دیگر اعضای جریان مالکی (ائتلاف دولت قانون) نیز با اشاره شانس بیشتر مالکی برای احراز نخست وزیری اظهار داشت: این مسئله نهایی شده است و طی دو روز آتی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

این در حالی است که سخنگوی العراقیه شب گذشته در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری عراق منتشر شده است، اعلام کرد: ما طرح "مسعود بارزانی" (رئیس اقلیم کردستان عراق) در زمینه کاهش اختیارات نخست وزیری را تایید می کنیم.

حیدر الملا در ادامه افزود: بارزانی با نگاه به تجربه 4 سال گذشته در عراق این مسئله را مطرح کرده است.