آرای دریدا بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سالیس در این کتاب به محدودیتهای فلسفه از یک سو و آرای دریدا از سوی دیگر میپردازد.
سالیس سالها دوست و همصحبت دریدا بوده است. او در این اثر به بررسی قرائتها و تفسیرهای دریدا از افلاطون میپردازد.
محاورههای افلاطون و دیدگاه او درباره جهان از جمله موضوعاتی هستند که تفسیر دریدا درباره آنها در این کتاب منعکس شده است.
سالیس در این اثر به گفتگوهای خود با دریدا در طی سالیان متمادی میپردازد و مباحث مهم فلسفی که مورد بحث آنها بوده را مورد توجه قرار داده است.
از اینرو سالیس در این کتاب از یک سو یاد دوست خود را زنده میکند و از سوی دیگر خود راوی مباحث فلسفی از زبان دریدا میشود.
"مرز فلسفه" اثر جان سالیس از سوی انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.
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