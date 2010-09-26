رسانه ها تیم صنعت ساری را سازنده نقد کنند

هادی خلردی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به اینکه تیم فوتبال صنعت ساری در روزهای پایانی شروع لیگ تشکیل شد به موفقیت بزرگی دست یافت که این نتیجه حاصل تلاش صادقانه مسئولان استانی و شهرستانی است.



مدیرعامل باشگاه صنعت ساری تصریح کرد: تیم فوتبال صنعت ساری با کادری مجرب و با تجربه با انتخاب بازیکنان با اخلاق و آینده دار البته با تجربه حدود یک ماه به تست گیری و انتخاب بهترینها قدم به اولین میدان گذاشت.



خلردی در مورد استقبال تماشاگران ساروی گفت: تماشاگران ساروی با همت والا و تلاش خستگی ناپذیر خود به موفقیت تیم کمک شایانی کردند و تیم صنعت ساری به این تماشاگران فهیم و با اخلاق تعلق دارد.



وی با بیان اینکه انتقاد سازنده راه گشاست، یادآور شد: انتقاد سازنده برای مدیریت و کادر تیم موثر بوده ولی انتقاد توام با توهین جایز نیست و موجبات تخریب تیم را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل تیم فوتبال صنعت ساری خاطرنشان کرد: حضور هادی ابراهیمی معاون استاندار مازندران باعث دلگرمی اعضاء تیم شده و امید موفقیت را برای مسئولان تیم و بازیکنان و تماشاگران فهیم ساروی که سرمایه های اصلی باشگاه هستند زنده کرد.