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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

رسانه ها تیم صنعت ساری را سازنده نقد کنند

رسانه ها تیم صنعت ساری را سازنده نقد کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت ساری با اشاره به اینکه تیم صنعت ساری در ابتدای راه نیازمند حمایت بیشتر است، اظهار داشت: رسانه ها باید در این برهه تیم فوتبال صنعت ساری را سازنده نقد کنند.

هادی خلردی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به اینکه تیم فوتبال صنعت ساری در روزهای پایانی شروع لیگ تشکیل شد به موفقیت بزرگی دست یافت که این نتیجه حاصل تلاش صادقانه مسئولان استانی و شهرستانی است.
 
مدیرعامل باشگاه صنعت ساری تصریح کرد: تیم فوتبال صنعت ساری با کادری مجرب و با تجربه با انتخاب بازیکنان با اخلاق و آینده دار البته با تجربه حدود یک ماه به تست گیری و انتخاب بهترینها قدم به اولین میدان گذاشت.
 
خلردی در مورد استقبال تماشاگران ساروی گفت: تماشاگران ساروی با همت والا و تلاش خستگی ناپذیر خود به موفقیت تیم کمک شایانی کردند و تیم صنعت ساری به این تماشاگران فهیم و با اخلاق تعلق دارد.
 
وی با بیان اینکه انتقاد سازنده راه گشاست، یادآور شد: انتقاد سازنده برای مدیریت و کادر تیم موثر بوده ولی انتقاد توام با توهین جایز نیست و موجبات تخریب تیم را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل تیم فوتبال صنعت ساری خاطرنشان کرد: حضور هادی ابراهیمی معاون استاندار مازندران باعث دلگرمی اعضاء تیم شده و امید موفقیت را برای مسئولان تیم و بازیکنان و تماشاگران فهیم ساروی که سرمایه های اصلی باشگاه هستند زنده کرد.

کد مطلب 1158703

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