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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

هفته هفتم لیگ فرانسه/

سنت اتین در زمین لیون به برتری رسید

سنت اتین در زمین لیون به برتری رسید

تیم فوتبال سنت اتین در زمین لیون به پیروزی رسید تا همچنان صدرنشین رقابت های فوتبال فرانسه باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سنت اتین شنبه شب در ورزشگاه "ژرلان" با تک گل دقیقه 75 دیمیتری پایت مقابل لیون پیروز شد.

مارسی هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک میهمان خود سوشو را شکست داد. تایوو (19) و لوچو گونزالز (61) برای مارسی گل زدند و تک گل سوشو را نیکلاس موریس بلای در دقیقه 76 به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اوسر  2 - نانسی 2
* کان صفر - بوردو صفر
* لوران 2 - موناکو یک
* مون پولیه 3 - آرلس یک
* نیس یک - رن 2
 
این رقابت ها امشب با برگزاری بازی های زیر به پایان می رسد:
* تولوز - لیل
* برست - والنسین
* لانس - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:
1- سنت اتین 16 امتیاز
2- رن 15 امتیاز
3- تولوز 13 امتیاز - یک بازی کمتر
4- کان 12 امتیاز
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18- لانس 5 امتیاز - یک بازی کمتر
19- لیون 5 امتیاز
20- آرلس بدون امتیاز

کد مطلب 1158704

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