تعرفه های گمرکی در تاشکند توافقی کاهش می یابد

سرکار اسان بایف در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند افزود: مشکل عمده تجار کشورهای مختلف در تاشکند نامناسب سازی تعرفه های گمرکی بوده که با مناسب سازی تعرفه های ترجیحی می توان با توافقاتی این مشکلات را رفع کرد.

وی خاطرنشان کرد: زمینه فعالیت تجار ایرانی و کشورهای آسیای میانه در تاشکند فراهم بوده و هیچ مشکلی برای مراودات تجاری این کشور با سایر کشورها وجود ندارد.

اسان بایف با اشاره به اینکه سالانه دهها نمایشگاه بین المللی تخصصی در ازبکستان برگزار می شود، تصریح کرد: در قالب این نمایشگاه ها شرکتهای ایرانی حضوری پررنگ دارند.

مدیرکل جذب سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی و صنعت ازبکستان با اشاره به اینکه مراودات بازرگانی بین بخش خصوصی ازبکستان و صنایع کوچک این کشور با ایران افزایش می یابد، یادآور شد: در تلاش هستیم تا با کاهش تعرفه ها زمینه را برای حضور بیشتر تجار کشورهای مختلف فراهم سازیم.

وی در عین حال اذعان داشت: تعرفه های ترجیحی در حواشی تفاهمنامه قابلیت افزایش و کاهش داشته و با توافقات دولت ها اجرایی می شود.

نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران با محوریت مازندران از 31 شهریور ماه تا دوم مهرماه در اکسپوی تاشکند برگزار شده بود.

بیش از 75 درصد فضای نمایشگاهی متعلق به شرکت های ایرانی بوده است.