حريري با شيراك ديدار خواهد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اين مذاكرات كه روز پنج شنبه در پاريس انجام خواهد شد حول قطعنامه اي خواهد بود كه ماه جاري از سوي شوراي امنيت ساز مان ملل و با حمايت فرانسه و آمريكا به تصويب رسيده بود . اين قطعنامه خواستار پايان دادن به مداخله نظامي و سياسي نيروهاي خارجي در لبنان شد .



اين منبع خبري نوشت قطعنامه 1559 يك پيام آشكار به سوريه كه برحيات سياسي كشور همسايه خود حاكم است و در حدود پانزده هزار نيرو در خاك لبنان دارد، برغم خروج نظامي محدودهفته گذشته مي باشد.



دفتررفيق حريري نخست وزير لبنان به طور رسمي سفر وي به پاريس را يك ديدار كاري عنوان كرد كه در اين ديدار در باره وضعيت منطقه خاور ميانه و روابط دو جانبه بحث و گفتگو خواهد شد .

بعدازاين سفر كوفي عنان دبير كل سازمان ملل روز سوم اكتبر ( دوازده مهر ) گزارش خلاصه اي از اجراي قطعنامه 1559 به شوراي امنيت ارائه خواهد داد . دراين قطعنامه تاكيد شده بود كه نيروهاي خارجي بايد كاملا از لبنان خارج شوند و به حاكميت اين كشور احترام بگذارند .

لازم به ذكر است تصويب اين قعنامه روابط دمشق وپاريس را تحت تاثير قرارداد. روز نامه الثوره سوريه روز يكشنبه نوشت كه اميدوار است سوء تفاهم با فرانسه به زودي برطرف شود .