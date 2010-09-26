هیچ دانشگاه غیرانتفاعی در حوزه پزشکی مجوز قطعی ندارد

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چند دانشگاه غیرانتفاعی از گذشته درخواست مجوز برای ایجاد دانشگاه در حوزه پزشکی ارائه دادند که با ایجاد ساختار اولیه آنها موافقت شد اما مقرر شد تکلیف مجوز قطعی پس از بازدیدهای وزارت بهداشت مشخص شود.
وی اضافه کرد: بزرگترین مشکلی که در سر راه ایجاد دانشگاههای غیرانتفاعی در حوزه علوم پزشکی وجود دارد این است که این دانشگاهها هیئت علمی ثابت ندارند و مجبور هستند که هیئت علمی را به صورت نیمه وقت تامین کنند.
ضیایی یادآور شد: تا زمانی که استانداردهای مورد نیاز وزارت بهداشت در دانشگاههای غیرانتفاعی درنظر گرفته نشود هیچ مجوزی به صورت قطعی صادر نشده و پذیرش دانشجو صورت نمی گیرد.
نظر شما