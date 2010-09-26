700 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ایلام تامین شد

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح "نهضت مسکن" انجام می شود.
وی ادامه داد: این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسکن و شهرسازی در مناطق مختلف استان اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: در این طرح این تعداد واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در سطح شهرستانهای مختلف استان احداث می شود.
معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی ایلام از واگذاری 58 واحد مسکونی به مددجویان زیر پوشش این سازمان در نیمه نخست امسال خبر داد.
وی یادآور شد: این تعداد واحد مسکونی در شهرستانهای مختلف استان به مددجویان و معلولان زیر پوشش واگذار شده است.
نظر شما