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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

700 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ایلام تامین شد

700 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ایلام تامین شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و موسسات خیریه سازمان بهزیستی ایلام از ساماندهی و تامین 700 واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش این سازمان در سال جاری خبر داد.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح "نهضت مسکن" انجام می شود.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسکن و شهرسازی در مناطق مختلف استان اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: در این طرح این تعداد واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در سطح شهرستانهای مختلف استان احداث می شود.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی ایلام از واگذاری 58 واحد مسکونی به مددجویان زیر پوشش این سازمان در نیمه نخست امسال خبر داد.

وی یادآور شد: این تعداد واحد مسکونی در شهرستانهای مختلف استان به مددجویان و معلولان زیر پوشش واگذار شده است.

کد مطلب 1158727

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