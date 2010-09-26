700 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ایلام تامین شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و موسسات خیریه سازمان بهزیستی ایلام از ساماندهی و تامین 700 واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش این سازمان در سال جاری خبر داد.