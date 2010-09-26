منطقه آزاد تجاری - صنعتی در ماکو ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در صحن علنی در بررسی لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان با ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شهرستان ماکو موافقت کردند.

در این جلسه نمایندگان با 129 رای موافق، 15 رای مخالف و 12 رای ممتنع این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن مطابق نقشه مشخص است مجاز است.

بر اساس رای نمایندگان، دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون با ارائه لایحه ای رویه واحدی را در مورد کالای همراه مسافر در تمام مناطق آزاد اتخاذ نماید.

همچنین دولت مکلف شد تمهیدات لازم نسبت به یکسان سازی مقررات مربوط به ورود کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه جلسه امروز لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند که بر این اساس تبصره یک این ماده حذف شد و اصلاحات ماده 100 قانون شهرداری ها در مجلس رای نیاورد.

بر این اساس ماده 100 قانون شهرداری ها همچنان ابقا شد و اصلاحیه کمیسیون عمران مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رای نیاورد.