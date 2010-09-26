به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی دانشجویان جهان با حضور 20 کشور از دوم تا چهارم مهرماه در شهر "شنژن" چین برگزار می‌شود که نمایندگان کشورمان در صبح آخرین روز این مسابقات در بخش تیمی به مصاف حریفان خود رفتند.

در این روز تیم کامپوند بانوان ایران با ترکیب سیده ویداحلیمیان، مهتاب پارسامهر و انسیه حاجی انزهایی در دور اول به قرعه استراحت خوردند. در مرحله بعد موفق به شکست تیم هند شدند و در دور سوم برابر ایتالیا به پیروزی رسیدند. تیم کامپوند بانوان کشورمان بعد از این دو پیروزی موفق به راهیابی به مسابقه فینال شد و عصر امروز به وقت چین با تیم آمریکا برای کسب مدال طلا و نقره مسابقه خواهد داد.

تیم کامپوند مردان ایران در دور اول با شکست برابر تیم کره جنوبی از دور مسابقات تیمی حذف شد. تیم ریکرو مردان و ریکرو زنان هم در برابر تیم‌های فرانسه و چین تایپه متوقف شدند و از راهیابی به دور دوم جدول حذفی و جمع چهار تیم بازماندند.

تیم میکس کامپوند زنان و مردان ایران با ترکیب مهتاب پارسامهر و حمزه نکویی عصر امروز برای کسب مدال طلا و نقره به مصاف تیم آمریکا می‌رود.

تیم ملی تیروکمان دانشجویان ایران که برای اولین بار راهی مسابقات جهانی شده است روز گذشته موفق به کسب یک مدال طلا توسط سیده ویدا حلیمیان در ماده کامپوند زنان شد. هشتمین دوره رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی دانشجویان جهان از دوم تا چهارم مهرماه در چین دنبال می‌شود.