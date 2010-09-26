وزنه برداران پیشکسوت در لهستان 7 مدال کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان شنبه شب در سیخانوی لهستان به اتمام رسید و تیم ملی وزنه برداری کشورمان با کسب یک مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز به کار خود پایان داد.



تنها مدال طلای ایران را متین جواد سمیعی در رقابت های دسته 94 کیلوگرم رده سنی 40 تا 44 سال به دست آورد. تیم وزنه برداری کشورمان که توسط محسن جلیلی هدایت می شد و میر رسول رئیسی، رئیس کمیته پیشکسوتان و محمد ذهتاب، رئیس کمیته داوران آن را همراهی می کردند، توسط 6 وزنه بردار دیگر هم به 6 مدال نقره و برنز رسید تا همه وزنه برداران با دست پر به میهن باز گردند.



نتایج کامل وزنه بردار کشورمان در بیست و ششمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان در زیر آمده است:

رده سنی 40 تا 44 سال – وزن 94 کیلوگرم

متین جواد سمیعی (مدال طلا): یکضرب 125 کیلوگرم، دوضرب 167 کیلوگرم، مجموع 292 کیلوگرم



رده سنی 35 تا 39 سال - وزن 62 کیلوگرم

محمد اسحاق نارویی (مدال نقره): یکضرب 85 کیلوگرم، دوضرب 95 کیلوگرم، مجموع 180 کیلوگرم

در این وزن تنها 2 وزنه بردار حضور داشتند.



رده سنی 35 تا 39 سال - وزن 105 کیلوگرم

حسین خدادادی (مدال نقره): یکضرب 136 کیلوگرم، دوضرب 160 کیلوگرم، مجموع 296 کیلوگرم



رده سنی 50 تا 54 سال – وزن 62 کیلوگرم

جمشید مسلم نژاد (مدال نقره): یکضرب 76 کیلوگرم، دوضرب 97 کیلوگرم، مجموع 173 کیلوگرم



رده سنی 35 تا 39 سال – وزن 105+ کیلوگرم

کاوه ریاحی (مدال برنز): یکضرب 131 کیلوگرم، دوضرب 155 کیلوگرم، مجموع 286 کیلوگرم



رده سنی 40 تا 44 سال – وزن 77 کیلوگرم

احسان بیاتی (مدال برنز): یکضرب 100 کیلوگرم، دوضرب 131 کیلوگرم، مجموع 231 کیلوگرم



رده سنی 55 تا 59 سال – وزن 94 کیلوگرم

محمد سوری (مدال برنز): یکضرب 87 کیلوگرم، دوضرب 108 کیلوگرم، مجموع 195 کیلوگرم