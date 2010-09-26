دریاچه بختگان در حسرت حقابه ای که شاید نجاتش دهد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان با وسعت هر یک به ترتیب 117 هزار و 47 هکتار و 242 هزار و 223 هکتار در 70 کیلومتری غرب نی ریز فارس قرار گرفته است.

دریاچه های طشک و بختگان از بزرگترین و پرآبترین دریاچه های کشور محسوب می شوند که در سالهای پرباران گسترش یافته و به هم می پیوندند.

بختگان اولین بار در سال 1347 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد سپس در سال 54 به عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 1374 بخشی از آن شامل مجموعه دریاچه های بختگان، طشک و تالابهای موجود در ورودی زهکشها به انضمام ارتفاعات شمال دریاچه بختگان به عنوان پارک ملی تعیین شد.

دریاچه بختگان همانند دیگر دریاچه های شبیه به خودش در استان فارس ازچندی پیش در مصاف با پدیده طبیعی به نام خشکسالی رفت که برنده آن از پیش تعیین شده بود.

برهمین اساس، هماورد دریاچه بختگان و خشکسالی پس از ماه ها دست و پنجه نرم کردن نتیجه ای در برنداشت جز اینکه تمام دریاچه بختگان خشک شود و از آن سطح وسیع دریاچه، فقط شوره زاری باقی بماند که آنهم به طور مستمر بر اراضی اطراف دریاچه بریزد و مشکلات زیست محیطی منطقه را دوچندان کند.

سالک نیز از جمله دستاوردهایی بود که خشکسالی به واسطه خشکی دریاچه بختگان و مشکلات بهداشتی منطقه به بختگان نشینان هدیه داد.

هرچند که اقداماتی برای حفظ بهداشت منطقه برای جلوگیری از شیوع سالک در نظر گرفته شد اما مشکلاتی فراتر از آن بود که بتوان به سادگی مقابل این وضعیت را گرفت.

برهمین اساس کم کم مسئولان امر به این نتیجه رسیدند که برای رهایی از خشکی دریاچه و پایان دادن به مشکلاتی که غیر مستقیم از ناحیه خشکی بختگان به محیط اطراف این تالاب به ارث رسیده بود باید حقابه این دریاچه اختصاص یابد.

رئیس پارک ملی بختگان در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: قرار بود 30 درصد از آبهای بالادست دریاچه بختگان رهاسازی شود تا آبهای بالا دست به سمت دریاچه جاری شود.

محمد زمان سلطانی گفت: در سفر استاندار به شهرستان نی ریز قرار شد این امر از سوی آب منطقه ای فارس پیگیری شود اما شش ماه از این جریان می گذرد و هیچگونه حقابه ای به دریاچه بختگان اختصاص داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله مرتب مورد پیگیری قرار گرفته، بیان کرد: اگر حقابه دریاچه بختگان اختصاص یابد اولین مزیت این کار احیا دریاچه بختگان خواهد بود که اکنون به طور کامل خشک شده است.

تبعات خشکی بختگان به زیستمندان منطقه نیز رسید

به گزارش مهر، در اطراف دریاچه بختگان پارک ملی بختگان نیز واقع شده که در آن 46 گونه پستاندار وجود دارد. این گونه ها شامل قوچ و میش، کاراکال و... است ضمن اینکه ردپایی از پلنگنیز درآن دیده شده است.

علاوه بر این زمانیکه دریاچه پرآب بوده است 30 هزار پرنده آبزی و کنارآبزی زمستان را در آن منطقه سپری می کردند.

سلطانی در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: قبل از خشکی دریاچه هوای منطقه مرطوب بود و با خشک شدن دریاچه، اقلیم منطقه تغییر یافته و تاثیراتی نیز بر جای گذاشته است از جمله اینکه هوای منطقه غبارآلود است و اگر باد وزش داشته باشد رسوبات نمکی کف دریاچه را با خود برده و این امر علاوه بر اینکه رسوبات را بر روی جنگل و مراتع می پوشاند و آن را تحت تاثیر قرار می دهد در دراز مدت نیز بر روی حیات وحش تاثیر می گذارد.

شیوع سالک

رئیس پارک ملی بختگان تنها راه جلوگیری از این روند را اختصاص حقابه دریاچه بختگان دانست.

سلطانی عنوان کرد: مردم منطقه آنقدر از این شرایط دچار آسیب شده اند که خودشان خواستار این هستند که دریاچه احیا شود.

دریاچه بختگان این روزها شرایط مساعدی برای ادامه حیات ندارد و اختصاص حقابه می تواند بخشی از مشکلات آن را جبران کند و در این خصوص باید متولیان امر با نگاهی زیست محیطی به استان فارس شرایط را برای تحقق این امر مهیا کنند.

راه حل بیماریهای پوستی نظیر سالک که بختگان نشینان را به خود گرفتار کرده، اراضی که رسوبات نمکی بختگان بر روی آن پاشیده می شود و ده ها مشکل زیست محیطی و بهداشتی همگی اختصاص حقابه به دریاچه بختگان است تا حداقل بخشی از این مشکلات به سرانجام برسد.