روز گردشگری و تنوع زیستی را گرامی بداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز جهانی گردشگری 27 سپتامبر 2010 برابر با 5 مهر ماه جاری ضمن اظهار خرسندی از اینکه امسال این روز با موضوع "گردشگری و تنوع زیستی" گرامی داشته می شود جامعه گردشگری جهانی را به دلیل به رسمیت شناختن اهمیت فزاینده حفظ تنوع زیستی کره ارض مورد تقدیر قرار داد.



در پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است؛ بر خلاف در خواستهای مکرر جهانی برای حمایت از گونه ها و زیستگاههای کره زمین همچنین کالاها و خدماتی که ارایه می دهند، حیات گوناگون کره ارض با سرعتی بی سابقه به دلیل فعالیت های انسانی در حال نزول است.



وی اظهار داشت: گردشگری و تنوع زیستی از نزدیک به یکدیگر مرتبط هستند و میلیونها انسان هر ساله برای تجربه کردن شکوه طبیعت سفر می کنند. در آمد حاصله از گردشگری پایدار می تواند حمایت مهمی برای حفظ طبیعت و توسعه اقتصادی باشد.



وی تاکید کرد: گردشگری پایدار می تواند به افزایش آگاهی ها در زمینه اهمیت تنوع زیستی برای زندگی روزمره در میان گردشگران و مقامات محلی کمک کنند.



بان کی مون اضافه کرد: سازمان بین المللی گردشگری از راه ابتکاراتی مانند طرح "توسعه پایدار – حذف فقر" و همکاری بین خانواده ملل متحد، مسئولان گردشگری محلی و بخش خصوصی، تلاش می نماید تا ارتباط ها بین گردشگری، کاهش فقر و تنوع زیستی در جهان پررنگ شود.