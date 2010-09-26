تنها راه نجات ورزش و فوتبال حضور بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشازاده ضمن بیان این مطلب افزود: بسیاری از مسئولان کشور اعتقاد داشته و دارند، که تنها راه نجات ورزش و فوتبال حضور بخش خصوصی در آن می‏باشد، چیزی که در تمامی‏دنیا نیز مرسوم بوده و فواید آن برای همگان کاملاً آشکار است. در اینکه ورود بخش خصوصی به فوتبال یک نیاز مبرم است، هیچ حرف و سخنی نیست.

افشارزاده افزود: فوتبال یک رشته پرهیجان و پر مخاطب است و هواداران بسیاری را هم در جهان به همراه خود دارد، که مسئولان فوتبال ایران باید از این موضوع نهایت استفاده را برده و به درستی راهکارهای لازم را برای ورود بخش خصوصی به فوتبال ارائه دهند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: خوشبختانه رئیس جمهور نیز در این خصوص دستورات لازم را صادر کرد و ریاست سازمان تربیت بدنی نیز پیگیر نحوه ورود بخش خصوصی به فوتبال هستند که این بیانگر این واقعیت است، که حالا ورود بخش خصوصی به ورزش و فوتبال به عنوان یک نیاز احساس شده است.

وی ادامه دارد: اصولاً مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دوست دارند که شرکت‏های مهم و شناخته شده و به تعبیری معتبر را به عنوان حامیان مالی به همراه خود داشته باشند که این به نوعی تأئید آن شرکت‏ها نیز می‏باشد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال غرب آسیا نام جام زر ماکارون گفت: اعتماد بر عملکرد بخش خصوصی می‏تواند پای شرکت‏های صنعتی بسیاری را به فوتبال ایران باز کند و من اعتقاد دارم که برای بقای فوتبال باید به شرکت‏های ایرانی نظیر زرماکارون اعتماد کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص ششمین دوره رقابت‏های فوتبال غرب آسیا که تحت عنوان جام زرماکارون برگزار می شود،گفت: ورود چنین شرکت‏هایی را در فوتبال باید به فال نیک گرفت، چرا که این شرکت‏های ایرانی که شناخته شده و معتبر هستند، قطعاً از حمایت و پشتیبانی AFC و غرب آسیا برخوردار می‏شوند.

افشارزاده در پایان گفت: باید زمینه کاری لازم را برای زرماکارون و شرکت‏هایی نظیر آنها فراهم آورد تا بتوانند با قدرت از نام و اعتبار ایران و ایرانی در پهنه آسیا دفاع کرده و قدرت مدیریتی بالای خود را به رخ همتایان کشورهای آسیایی کشیده و بکشند.