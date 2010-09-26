تنها راه نجات ورزش و فوتبال حضور بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشازاده ضمن بیان این مطلب افزود: بسیاری از مسئولان کشور اعتقاد داشته و دارند، که تنها راه نجات ورزش و فوتبال حضور بخش خصوصی در آن میباشد، چیزی که در تمامیدنیا نیز مرسوم بوده و فواید آن برای همگان کاملاً آشکار است. در اینکه ورود بخش خصوصی به فوتبال یک نیاز مبرم است، هیچ حرف و سخنی نیست.
افشارزاده افزود: فوتبال یک رشته پرهیجان و پر مخاطب است و هواداران بسیاری را هم در جهان به همراه خود دارد، که مسئولان فوتبال ایران باید از این موضوع نهایت استفاده را برده و به درستی راهکارهای لازم را برای ورود بخش خصوصی به فوتبال ارائه دهند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: خوشبختانه رئیس جمهور نیز در این خصوص دستورات لازم را صادر کرد و ریاست سازمان تربیت بدنی نیز پیگیر نحوه ورود بخش خصوصی به فوتبال هستند که این بیانگر این واقعیت است، که حالا ورود بخش خصوصی به ورزش و فوتبال به عنوان یک نیاز احساس شده است.
وی ادامه دارد: اصولاً مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دوست دارند که شرکتهای مهم و شناخته شده و به تعبیری معتبر را به عنوان حامیان مالی به همراه خود داشته باشند که این به نوعی تأئید آن شرکتها نیز میباشد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال غرب آسیا نام جام زر ماکارون گفت: اعتماد بر عملکرد بخش خصوصی میتواند پای شرکتهای صنعتی بسیاری را به فوتبال ایران باز کند و من اعتقاد دارم که برای بقای فوتبال باید به شرکتهای ایرانی نظیر زرماکارون اعتماد کرد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص ششمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا که تحت عنوان جام زرماکارون برگزار می شود،گفت: ورود چنین شرکتهایی را در فوتبال باید به فال نیک گرفت، چرا که این شرکتهای ایرانی که شناخته شده و معتبر هستند، قطعاً از حمایت و پشتیبانی AFC و غرب آسیا برخوردار میشوند.
افشارزاده در پایان گفت: باید زمینه کاری لازم را برای زرماکارون و شرکتهایی نظیر آنها فراهم آورد تا بتوانند با قدرت از نام و اعتبار ایران و ایرانی در پهنه آسیا دفاع کرده و قدرت مدیریتی بالای خود را به رخ همتایان کشورهای آسیایی کشیده و بکشند.
ششمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا - جام زر ماکارون - از 2 تا 11مهرماه جاری با شرکت 9 تیم منطقه غرب آسیا شامل؛ ایران، اردن، بحرین ، عمان ، سوریه ، عراق، یمن، فلسطین و کویت در شهر امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه اول با تیم های بحرین و عمان همگروه است.
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