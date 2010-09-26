بیرانوند و براری چهارم و پنجم شدند/ امید کسب مدال ایران به دو سنگین وزن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که از ساعت 30/8 صبح امروز یکشنبه به وقت تهراندر آنتالیا ترکیه آغاز شد، محمدرضا براری، حرکت یکضرب خود را با انتخاب وزنه 167 کیلوگرم آغاز کرد که در بلند کردن آن موفق بود اما در دفعات بعدی، دو بار در مهار وزنه 173 کیلوگرم ناموفق عمل کرد تا با همان رکورد 167 کیلوگرم در مکان دهم رقابت های گروه B قرار بگیرد.



شرایط برای محسن بیرانوند در حرکت یکضرب بهتر از محمدرضا براری بود. بیرانوند رقابت خود را با مهار وزنه 173 کیلوگرم آغاز کرد و در حرکت بعدی نیز 176 کیلوگرم را بالای سر برد تا با توجه به انداختن وزنه 178 کیلویی در حرکت سوم، با همان رکورد 176 کیلوگرم، در مکان دوم وزنه برداران گروه B قرار بگیرد.



در رقابت های گروه B دسته 105 کیلوگرم، مودستاس سیمکاس از لتونی با مهار وزنه 177 کیلوگرم، بالاتر از بیرانوند در مکان نخست ایستاد اما به هنگام بلند کردن وزنه 183 کیلویی دچار آسیب دیدگی شد و از گردونه رقابت ها خارج شد.



با آغاز حرکت های دو ضرب رقابت های گروه B دسته 105 کیلوگرم شرایط دو وزنه بردار کشورمان نیز کاملا متفاوت شد. بیرانوند که در حرکت یکضرب در مکان دوم قرار داشت این بار برای بلند کردن وزنه 203 کیلوگرمی روی تخته آمد که 2 بار ناموفق بود و نهایتا در آخرین فرصت خود آن را بالای سر برد تا با قرار گرفتن در مکان هفتم حرکت های دو ضرب این گروه در جدول مسابقات باقی بماند.



در مقابل محمدرضا براری که در دوضرب شرایط بهتری دارد، ابتدا برای مهار وزنه 210 کیلوگرمی روی تخته آمد که براحتی توانست آن بالای سر ببرد، اما او نیز دو بار مقابل وزنه 220 کیلوگرمی متوقف شد و در نهایت در مکان سوم حرکت های دوضرب گروه B دسته 105 کیلوگرم قرار گرفت.



در پایان رقابت های گروه B دسته 105 کیلوگرم مسابقات جهانی وزنه برداری محسن بیرانوند با رکورد 379 کیلوگرم در مجموع دو حرکت، چهارم شد و محمدرضا براری هم با رکورد 377 کیلوگرم در مکان پنجم ایستاد.



رقابت های گروه A دسته 105 کیلوگرم از ساعت 30/13 امروز به وقت تهران آغاز می شود و بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به روی تخته خواهند رفت. تیم کشورمان که تاکنون مدالی از مسابقات جهانی کسب نکرده است، به این دو وزنه بردار سنگین وزن امید بسته است.