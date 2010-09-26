نشست بررسی آثار ابوالفضل عالی به چهارم شهریور منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نشست تخصصی هنرهای تجسمی که هر ماه و در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شو‌د، قرار بود طبق روال نشستهای قبلی سه‌شنبه، ششم شهریور به مناسبت هفته دفاع مقدس به بررسی آثار ابوالفضل عالی اختصاص پیدا کند که به دلیل برگزاری برنامه‌های دیگری در همان روز به امروز، چهارم شهریور موکول شد.

این مراسم ساعت 17 امروز در نگارخانه برگ واقع در انتهای پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان جمالی، عمارت عین الدوله برگزار می‌شود.

مرحوم ابوالفضل عالی از پیشگامان و صاحبان اندیشه‌ تصویر انقلاب اسلامی بوده است. عالی نقاش و گرافیست متولد ۱۳۳۴ در تهران و از فارغ التحصیلان ممتاز گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود.

وی با پیوستن به جریان نوپای هنرمندان انقلابی در حوزه هنری و راه‌اندازی واحد گرافیک، کار خود را درعرصه گرافیک انقلاب ادامه داد، ابوالفضل عالی آبان ۷۶ درگذشت.

