فارغ التحصیلان بیکار همچنان دامنگیر اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، روند جذب دانشجو بدون توجه به نیازها و ظرفیتهای بازار کار در کشور به نظر می رسد که خود به معضلی دیگر در عرصه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است.

کم نیستند مواردی از فارغ التحصیلانی که با وجود تحصیل در دانشگاههای معتبر و کسب درجه لیسانس و فوق لیسانس همچنان بیکار هستند و یا در مشاغلی غیر از رشته تحصیلی خود به نوعی امورات را می گذرانند.

فارغ التحصیلان بیکار، چالشها و تهدیدها

نگاهی اجمالی به بیکاران ثبت نام شده در سایت وزارت تعاون خود موید این مطلب است که امروز جامعه ما وارد فاز دیگری از جمعیت بیکاران تحت عنوان فارغ التحصیلان بیکار شده که این امر را نیز می توان در چهره های والدینی که امسال فرزندان خود را راهی دانشگاهها کرده اند نیز مشاهده کرد.

این در حالیست که با وجود مشاهده این معضل هر ساله ظرفیت پذیرش دانشگاهها افزایش می یابد تا یک وقفه حداقل چهار ساله میان سیل جوانان جویای کار با ورود این افراد به دانشگاهها ایجاد شود.

از سوی دیگر عدم تطابق جذب دانشجو در رشته های مختلف با نیازهای بازار خود به چالشی دیگر تبدیل شده تا به عنوان مثال در استانی مانند لرستان با قابلیت ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی عمده فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های علوم انسانی باشند.

همه این موارد در کنار این معضل که دانشگاههای ما در تربیت اصولی دانشجویان آماده ورود به بازار کار موفق عمل نکرده اند مشکلات را در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی دوچندان کرده است.

جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است که بخشی از آنهــا باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود ولی به نظر می رسد عدم تناسب بین فرآیندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار کار، یکی از مهمترین عوامل موفق نبودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال است.

نگرانی از این روند را می توان در اظهارات متولیان حوزه اشتغال از جمله رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت کار مشاهده کرد.

به هر حال مسابقات المپیاد ورزشی پسران دانشگاههای پیام نور کشور فرصتی برای گفتگو با معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه بود که در سالهای اخیر بخش عمده ای از بار افزایش جذب دانشجویان را به دوش کشیده است.

دکتر علیرضا دل افکار در این زمینه اظهارات قابل تاملی دارد. وی با اشاره به روند افزایشی پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور، این روند را در راستای سیاست حذف کنکور در کشور می داند.

منتفی شدن کنکور نیازمند افزایش پذیرش دانشجو بود!

دل افکار با اشاره به رشد پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: ما برای اینکه بحث کنکور را در کشور منتفی کنیم نیاز داشتیم که برخی دانشگاههای نیمه حضوری مانند پیام نور و همچنین دانشگاههای غیرانتفاعی و ... ظرفیت خود را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: این روند به گونه ای پیش رفت که امسال هر کسی که در کنکور شرکت کرده به نحوی قبول شده و در حال حاضر رقابت دانشجویان برای تعیین رشته و دانشگاه است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: دانشگاه پیام نور در دولت نهم و دهم برای حذف کنکور بار زیادی را به دوش کشید.

برای حذف کنکور نیاز داریم یک میلیون جوان وارد دانشگاه شوند

دل افکار برخی شائبه ها در زمینه رقابت با دانشگاه آزاد با افزایش ظرفیت پذیش دانشجو را رد کرد و گفت: مراکز آموزشی با هم رقابت نمی کنند و از سوی دیگر نیز نظام آموزشی دانشگاه آزاد با پیام نور متفاوت است و اصلا این دو از یک سنخ نیستند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست کلانی که در زمینه جذب دانشجو در دانشگاهها تعریف شده حذف کنکور است، بیان داشت: برای حذف کنکور نیاز است که یک میلیون دانشجو وارد دانشگاهها شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در این زمینه که آیا بازار کار جوابگوی سیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهها است یا خیر، عنوان کرد: دانشگاهها تنها دارای وظیفه آموزش هستند.

لیسانس بیکار بهتر از دیپلمه بیکار است!

دل افکار با تاکید بر اینکه تامین بازار کار بر عهده دانشگاهها نیست، بیان داشت: باید جای دیگری در نظام به این موضوع بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه داشتن یک کشور توسعه یافته نیازمند توسعه علمی است، افزود: اگر می خواهیم کشورمان در افق 1404 رتبه اول منطقه را داشته باشد باید نسل جوانمان آگاهی پیدا و مسیر رشد و توسعه را دنبال کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور رشد فرهنگی جامعه را در گرو ورود جوانان به دانشگاه دانست و گفت: هر چه سطح معلومات و تحصیلات جامعه بالا برود روابط اجتماعی ما بهینه تر می شود و این خدمت بزرگی است که جامعه دانشگاهی به کشور می کند.

دل افکار در زمینه بیکاری فارغ التحصیلان نیز در پاسخی عنوان کرد: اگر لیسانس بیکار داشته باشیم بهتر از دیپلم بیکار است.

اینکه فارغ التحصیلان بازار کار دارند یا نه، به دانشگاه مربوط نیست!

وی وظیفه دانشگاهها را افزایش سطح فرهنگ و آموزش جامعه دانست و بیان داشت: اما اینکه آیا برای این فارغ التحصیلان بازار کار هست یا نه، به دانشگاه مربوط نمی شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در زمینه حرکت دانشگاهها به سمت ایجاد رشته های مورد نیاز بازار نیز عنوان کرد: ما اگر هر رشته ای را وارد دانشگاه پیام نور کنیم جامعه ظرفیت جذب فارغ التحصیل آن را ندارد.

دل افکار ادامه داد: حتی اگر ما همه توان خود را روی رشته های پزشکی و مهندسی برق و مکانیک بگذاریم باز هم جامعه اشباع می شود و از آن به بعد دیگر جامعه نمی تواند نیرو جذب کند.

وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه آموزش کار خود را انجام می دهیم و سیاستهای بخش کاری به ما مربوط نمی شود، تصریح کرد: آنچه که برای دانشگاه پیام نور تعریف شده این که بتواند جوانان بیشتری را جذب کند که این امر می تواند گام موثری در حذف کنکور باشد.

به هر حال به نظر می رسد جامعه دانشگاهی باید به دور از هر گونه یکجانبه نگری نیم نگاهی هم به بازارهای کار و تربیت دانشجویانی متناسب با این بازار داشته باشد وگرنه سیاست افزایش جذب دانشجو حتی اگر به حذف کنکور هم بیانجامد چالشی دیگر در زمینه موج فارغ التحصیلان بیکار در جامعه ایجاد خواهد کرد.

در مجموع باتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصیلان باید برای حل این معضل از تمام سازمانهای مرتبط به منظور تهیه و اجرای یک طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود تا این معضل را بتوان با راهکارهای اصولی مهار کرد.